我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CPB官方宣佈，福州海俠正式註冊曹錦輝，最快1月13日登板投球。（圖／截圖自CPB官網）

中國城市棒球聯賽（CPB）於今（10）晚拋出震撼彈，正式宣布前大聯盟投手曹錦輝加盟福州海俠隊。官方公告指出，因陣中球員受傷無法參與剩餘賽季，福州海俠已完成註冊手續，曹錦輝將身披「71號」戰袍強勢回歸。最快於1月13日登板，首戰將直面廈門海豚隊的挑戰。現年44歲的曹錦輝，職業生涯充滿戲劇性。他雖是台灣首位站上大聯盟的投手，卻在2009年效力中華職棒兄弟象期間捲入「黑象事件」。當年他遭球團開除並被中職永不錄用，隨後一度離開棒球圈，回到家鄉花蓮經營麵攤賣麵。然而，曹錦輝儘管有道德瑕疵，但無法否認實在是天賦驚人。在離開職業球界數年後，他於2014年赴澳洲職棒重啟身手，驚人的投球素質隨即吸引美職注意。2015年，洛杉磯道奇隊正式簽下當時已遠離高強度職棒多時、甚至曾轉行賣麵的曹錦輝。他在隔年成功從3A再度升上大聯盟，甚至在2016年5月對陣天使隊時寫下中繼一局無失分的紀錄。這種「賣麵數年竟能重返大聯盟」的劇烈反差，讓各界對其「天賦異稟」的評價深信不疑，認為其控球與爆發力即便在長久停賽後依然處於頂尖水平。根據網路影片，曹錦輝在41歲時測得的速球時速仍高達148公里，卡特球也有135到140公里，曲球約118到122公里。CPB官方在公告中形容其為「棒球猛將」，並對其精準控球與極速球路充滿期待，以「傳奇再續輝煌」歡迎這位台灣首位MLB投手加入聯賽。曹錦輝曾於2017年宣布自職棒退休，如今重啟球員生涯加盟福州海俠，也宣告這位曾經璀璨卻又備受爭議的球星，以44歲的高齡再度於職業賽場。2003年：首度於MLB出賽，台灣首位大聯盟投手。2009年：加盟中職兄弟象，同年捲入黑象事件遭永不錄用。2015年：在經歷賣麵生活後，神蹟般重返美職並投回大聯盟。2017年：於獨立聯盟退休。2026年：正式加盟CPB福州海俠隊。