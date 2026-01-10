我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《大賣空》原型人物、知名投資人貝瑞（Michael Burry）最新在Substack點名，若美國要在AI與科技競賽中不被「電力卡脖子」，關鍵不是多喊口號，而是要用「超大手筆」把發電與電網先補起來，否則很難在發電產能上追上中國、也會讓創新與經濟成長被電力瓶頸拖慢。貝瑞在文中直言，如果美國總統川普、副總統范斯、佛州州長德桑提斯以及參議院多數黨領袖圖恩願意採納建議，他會主張政府「斥資1兆美元」，在全美各地廣泛設置小型核子反應爐，同步打造更新、更尖端的電網，並呼籲在推進過程中，降低抗議與監管因素對建設速度的干擾。不只要蓋得快，貝瑞也把「安全」列為配套重點。他提出應採取實體、網路雙軌防護，甚至成立專門的核能防禦任務小組，為每一座設施提供保護，相關經費由聯邦政府支應。貝瑞並將電力與國家競爭力直接綁定，認為這是「取得足夠電力迎頭趕上中國」的關鍵解方，也關乎未來科技創新是否會被供電限制拖住；在他看來，若電力成為窒礙因素，不僅影響成長動能，也會牽動長期財政與安全議題。市場近年也持續討論，AI資料中心與算力擴張推升用電需求，電力供給與電網韌性恐成為美國AI發展的下一個硬限制；相較之下，中國整體發電量規模仍被視為領先，讓「電力先行」成為科技競賽下的另一條戰線。