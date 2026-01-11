我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力洛杉磯天使隊左投阿爾代厄里 (Sam Aldegheri)，他是義大利本土培養的球員中，首位登上大聯盟的指標性人物。（圖／美聯社／達志影像）

過去在世界棒球經典賽(WBC)中，義大利隊常被認為是依賴大量「義裔美籍」選手助拳的球隊。然而，隨著2026年賽季與經典賽即將到來，這個歐洲國家的棒球體質正在發生質變。根據最新外電報導，目前共有9名義大利本土(含聖馬利諾)培養的球員，正效力於MLB美國職棒體系，這股崛起的「綠白紅」勢力，正向世界宣告歐洲棒球不再是沙漠。在這份備受矚目的名單中，最受關注的莫過於隸屬洛杉磯天使的左投阿爾代厄里 (Sam Aldegheri)。他是這批球員中唯一已經登上大聯盟舞台的選手，他的成功證明了義大利本土養成體系已具備輸出大聯盟等級戰力的能力，也為後輩樹立了標竿。除了阿爾代厄里之外，其餘8位正在美職體系奮鬥的義大利球員包括費城費城人席爾瓦（Patrick Silva）、薩巴蒂尼（Filippo Sabatini）、克里夫蘭守護者的朱利亞內利（Ettore Giulianelli）、洛杉磯天使皮納齊（Nicolò Pinazzi）、紐約大都會馬瑞利（Matteo Marelli）、多倫多藍鳥塔辛（Giacomo Taschin）、德州遊騎兵的黃威廉斯（Williams Wong），以及匹茲堡海盜埃爾科拉尼（Alessandro Ercolani）。值得注意的是，以擅長調教投手聞名的克里夫蘭守護者隊，近期簽下了義大利年輕投手朱利亞內利。外媒分析指出，守護者隊球探系統向來精準，會願意給出合約，代表他們在朱利亞內利身上看到了極佳的球速條件與發展潛力，這也顯示MLB球團已開始主動掃描義大利的訓練環境，尋找未經琢磨的璞玉。此外，費城人隊也預計在1月16日的國際簽約期，正式簽下來自韋爾切利的年輕好手席爾瓦。席爾瓦是義大利棒球青訓系統一路培養上來的國手，他的簽約更加證實了義大利本土養成的成功。這波旅美浪潮對於即將在2026年3月登場的WBC經典賽至關重要。過去義大利隊雖然能徵召不少大聯盟義裔球星，但國家隊的長期競爭力仍取決於本土球員的素質。如今擁有9名接受過美職體系洗禮的本土戰力，將大幅提升義大利隊的板凳深度與投手戰力。除了旅美球員，曾效力洋基體系的馬提尼（Renzo Martini）以及在歐洲賽場表現優異的強打拉薩拉奇納（Nino Lasaracina），也都是未來國家隊的重要打擊活棋。從早期的開拓者利迪（Alex Liddi）到現在的阿爾代厄里 ，義大利棒球正一步步撕下「足球國家」的標籤，成為國際棒壇不容忽視的歐洲勁旅。