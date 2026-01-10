我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國清邁是許多遊客喜愛的旅遊勝地，充滿歷史韻味的古蹟與寺廟更是一大特色，但最近當地卻發生一起因文化差異引發的爭議事件。臉書上流傳一組照片，四名外籍女遊客穿著清涼的比基尼，直接大喇喇地坐在清邁護城河旁的草皮上享受日光浴，由於地點緊鄰著名的古蹟寺廟，畫面曝光後立刻引爆當地人怒火，批評遊客太不尊重泰國文化。根據泰國媒體《Thaiger》報導，臉書粉專「แฉเชียงใหม่ V2」PO出這幾張爭議照片，指稱事發地點位於清邁市中心的護城河邊，距離知名的拉查蒙提安寺（Rajamontean Temple）非常近。照片中可以看到，這幾名外國遊客似乎把古城草地當成海灘，穿著比基尼就地曬起太陽。貼文內容嚴厲批評這些遊客的行為缺乏文化敏感度，質疑在神聖的宗教場所附近進行日光浴非常不恰當。貼文特別點出，其中一名身穿灰色比基尼的女子，直接正對著寺廟入口坐著，這個姿勢被認為特別冒犯。雖然照片角落也有一名打赤膊的外籍男子躺在草地上，但網友的砲火主要都集中在這幾名穿著比基尼的女子身上。這篇貼文發出後迅速在網路上發酵，引發兩派網友論戰。不少當地網友認為，在寺廟這麼莊嚴的地方穿得如此暴露，根本是踐踏當地文化、非常不妥；但也有另一派聲音緩頰，認為在西方國家比基尼是很日常的休閒服裝，這些遊客可能只是不了解泰國當地的風俗民情，並非故意冒犯。也有理性網友建議，與其拍照上網公審，不如當下走過去善意提醒，讓外國人知道這邊的規矩，或許比較能解決問題，也能避免誤會擴大。截至目前為止，清邁當地政府還沒有針對這起事件做出回應。