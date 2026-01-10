我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼一名23歲女子日前應徵夢寐以求的空服員工作，最後仍不幸落榜，因為不敢告知家人真相，她竟然異想天開，網購一套「山寨版」制服，假冒成印尼峇迪航空（Batik Air）的空姐現身雅加達機場，結果因為制服細節太粗糙，當場被正牌空服員一眼識破，結局不僅超尷尬還進了警局。根據印尼媒體《羅盤報》（Kompas）報導，這起離譜的冒充事件發生在雅加達的蘇加諾—哈達國際機場，當時這名年輕女子身穿峇迪航空的招牌制服在航廈內遊蕩，原本以為天衣無縫，沒想到卻引起正牌機組人員的注意。機場警方刑偵組負責人洋德里透露，當時正好有幾位峇迪航空的機組人員經過，眼尖發現這名女子身上的制服怪怪的，不僅剪裁不合身，設計細節也與公司正規制服有明顯出入。機組人員隨即通報機場保全與航警，相關人員上前盤查後，女子支支吾吾無法出示識別證，當場露餡被帶回警局調查。警方調查後發現，這名女子確實曾參加過該航空公司的空服員面試，但遺憾未能錄取。女子向警方供稱，因為覺得落榜很丟臉，羞愧到不敢跟家人說實話，才會撒謊騙家人自己已經被錄取。為了把戲演足，她特地上網買了這套假制服與配件，原本計畫穿著制服搭機飛往家鄉巨港，等到了當地再把制服換下來回家，沒想到還沒登機就在機場被抓包。這段尷尬的經歷被路人拍下後，影片迅速在TikTok等社群平台上瘋傳。雖然女子的行為觸法，但背後原因卻也讓人感到些許心酸。事後該名女子也透過影片公開為自己的不當行為道歉，結束這場荒唐的鬧劇。