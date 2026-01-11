我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹有意網羅去年效力富邦悍將的美國籍洋投布坎南，悍將球團在得知消息後立刻發出聲明，並表示對於洪總的言論表達震驚與不解。（圖／富邦悍將提供）

台鋼雄鷹總教練洪一中在1月10日春訓開訓典禮上意外「大暴雷」，透露球隊有意補強去年效力富邦悍將的美國籍右投布坎南（David Buchanan），讓中職行之有年的「洋將228條款」（聯盟規章第96條）再度引發熱議，統一獅領隊蘇泰安認為條款有存在必要，而味全龍領隊丁仲緯則認為，規章確有檢視與調整空間，展現開放討論的態度。所謂「228條款」，原意是保障原球團在2月28日前擁有該洋將的獨家議約權，避免球隊以銀彈攻勢惡性挖角。不過，洪一中總教練的言論揭露了業界公開的秘密，這項條款對於洋將毫無約束力。只需「已讀不回」母隊的報價，等到3月1日條款解禁，即可名正言順披上黃衫。這種「合法規避」的手段，不僅讓母隊在228前不敢輕易尋找新備案（怕重複簽約），最終卻可能面臨「舊愛移情別戀、新歡來不及找」的雙輸局面，嚴重延遲戰力布局。面對外界質疑「228條款」形同虛設，統一獅領隊蘇泰安曾在受訪時仍力挺該制度。他強調，在228之前其他球隊不能去接觸，才能保有公平性，並認為職業運動需在規範下維持戰力均衡。相較於獅隊的堅守立場，味全龍領隊丁仲緯則採取較為彈性的看法。針對這起因洋將挖角引發的規章爭議，丁仲緯表示，對聯盟後續的處理方式抱持信心，相信聯盟能在既有規範與整體環境考量下，做出合適的判斷。不過，他也務實指出，隨著職棒生態不斷變化，「相關規章確實有持續檢視與調整的空間」。對於制度面條文的細節，丁仲緯強調，味全龍將以「開放態度」參與相關討論，期待未來各球團能共同交換意見，找出更符合中華職棒現況的作法，讓整體制度更加健全。事實上，關於228條款的檢討聲浪從未停歇。早在2018年，時任富邦悍將領隊蔡承儒就曾因礙於此條款，導致球隊重建時無法對他隊優秀洋將出手。當時他就建議，洋將優先議約權的時間點應「提前」至該年度12月31日或隔年1月底，讓市場流動更有效率。目前的「228條款」最大漏洞在於聯盟查證能力不足。隨著台鋼雄鷹加入、球員流動加速，這套舊時代的防挖角機制顯得左支右絀。味全龍提出的「檢視調整」或許是最佳解方。與其廢除，不如考慮將優先議約期限提前，既能保留原母隊的優先權，又不至於讓球隊空等至春訓過半，這將是未來必須面對的改革課題。