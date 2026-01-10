我是廣告 請繼續往下閱讀

「孤獨死」與獨居風險議題越來越受大眾關注，中國一款主打獨居者安全提醒的付費App「死了麼」，近日衝上中國蘋果App Store付費榜第一名，不過名稱直白到近乎「冒犯」，也引發討論。綜合中國媒體報導，「死了麼」目前僅在中國區iOS上架，安卓版本尚未推出；定價最初為免費，調整為人民幣 8 元，該APP不需註冊登入，用戶只要先設定緊急聯絡人的電子郵件信箱，之後每天完成一次「簽到」即可。若連續多天未簽到，系統將在隔日自動寄出提醒信給緊急聯絡人；部分功能也支援綁定智慧手環，透過生理數據監測觸發警示。不過，真正引爆討論的不是功能，而是名稱。大量網友認為「死了麼」太不吉利、不便推薦給親友，甚至因此直接放棄使用，建議改成「活著麼」等更溫和的叫法；但也有人認為，正因為直白，才更精準戳中獨居者最現實的恐懼。「死了麼」開發端表示，目前未收到要求改名；且開發團隊成員指出，團隊僅3人，平時各自有工作，以遠端方式協作；他們早在兩、三年前就注意到社群上對「獨居安全提醒」的需求，後來看到「死了麼」這個點子討論度很高，認為有其意義，註冊名稱成功後，再用約一個月完成開發。也坦言，在中國日常很少直接談「死」，但「死亡是每個人都必須面對的事」，直面它或許能讓人更重視當下的生活與安全。