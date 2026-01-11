我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MLB明星外野手塔克（Kyle Tucker）至今仍未找到新東家。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊（New York Yankees）與明星外野手柯迪．貝林傑（Cody Bellinger）的合約談判陷入僵局，雙方在價碼與年限上遲遲無法取得共識，也讓美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季市場再度出現轉折。根據大聯盟權威記者喬恩．海曼（Jon Heyman）指出，洋基與貝林傑已多次交換合約方案，但始終未能縮小關鍵落差。消息指出，洋基所提出的條件年均薪資超過3000萬美元（約台幣9億7500萬元），但貝林傑方面則希望獲得至少7年長約，成為談判卡關主因。海曼直言：「洋基與頭號目標貝林傑仍未完全達成共識，這也讓球團開始更認真地考慮波．比切特。」事實上，洋基並非臨時起意。海曼透露，洋基早在休賽季初期就已向比切特方面探詢動向，只是直到上週才被外界揭露。在貝林傑的追逐戰中，洋基同時面臨來自芝加哥小熊隊（Chicago Cubs）與洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）的競爭；而比切特則在結束2025年於多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）的強勢球季後，正式成為自由球員，也傳出波士頓紅襪隊（Boston Red Sox）對其高度關注。另一方面，多倫多藍鳥隊也在自由市場上積極布局。根據《SNY TV》記者丹尼．阿布里亞諾（Danny Abriano）報導，藍鳥正評估以「巨額合約」爭取明星外野手凱爾．塔克（Kyle Tucker）。目前塔克的競逐者包括藍鳥、道奇以及紐約大都會隊（New York Mets），市場熱度持續升高。貝林傑談判進展停滯，洋基是否將資源轉向比切特，成為觀察重點；而藍鳥若真能成功網羅凱爾．塔克，勢必對美聯東區版圖造成重大衝擊。