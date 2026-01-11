中央氣象署表示，今（11）日清晨出現發布低溫特報，表示受到大陸冷氣團影響，今日上午各地氣溫明顯偏低，高雄以北、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫發生，截至今晨5時24分，最低溫出現在嘉義縣竹崎鄉8.3度，提醒民眾注意暖及日夜溫差。
⚠️低溫特報
📍影響時間：11日晨至11日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣。
中央氣象署表示，今晚至明天（11日）大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部整天又會變得比較偏冷，其他地區早晚也冷，西半部及東北部低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右，清晨苗栗以北、宜蘭及金門仍有局部10度以下低溫發生的機率，請做好保暖工作。
高溫方面，北部及東北部在15到17度，花東約18、19度，中南部可來到21至23度，中南部日夜溫差仍大；今晚至明晨水氣稍多，花東有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，白天之後水氣減少，剩下東半部仍有些降雨，其他地區為多雲到晴。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
