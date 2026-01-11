氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨冷空氣南下但輻射冷卻減弱，低溫不降反升，清晨最低溫為嘉義竹崎鄉鄉8.3度，但今晚、明晨仍有9度以下氣溫發生，而下週一（12日）至週五（16日）全台回暖。此外，菲律賓東方海面於下周有熱帶擾動發展，並有成颱機率，但過往1月颱風侵台未曾發生過，對台灣似乎有間接影響仍待觀察。
今清晨雲林古坑9度低溫！今晚、明晨仍跌破10度
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨雖有冷空氣南下，但因「輻射冷卻」效應減弱，低溫不降反升。而中南部仍有較強的「輻射冷卻」，故截至5：12，本島縣市平地的最低氣溫依序為：嘉義竹崎鄉8.3度，台南楠西區8.4度，高雄內門區8.7度，雲林古坑鄉8.8度
今晨西半部轉晴、東半部雲量較多，花、東海面有弱降水回波，東半部零星飄雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率。白天氣溫變化不大，今晚、明晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下。
下週全台回暖5天！1月颱風有機會生成
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明（12日）白天起至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚、氣溫仍偏低，日夜溫差很大。家中若有年長者及心血管疾病患者，仍需悉心關照，以保安康。下週六（17日）東半部水氣增多，西晴東轉偶雨、氣溫續升。
各國模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵臺，未曾發生過。但對台灣是否會有間接影響？各國模擬還在調整、應續觀察，言之過早，也是枉然。
⚠️低溫特報
📍影響時間：11日晨至11日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨雖有冷空氣南下，但因「輻射冷卻」效應減弱，低溫不降反升。而中南部仍有較強的「輻射冷卻」，故截至5：12，本島縣市平地的最低氣溫依序為：嘉義竹崎鄉8.3度，台南楠西區8.4度，高雄內門區8.7度，雲林古坑鄉8.8度
今晨西半部轉晴、東半部雲量較多，花、東海面有弱降水回波，東半部零星飄雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率。白天氣溫變化不大，今晚、明晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下。
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明（12日）白天起至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚、氣溫仍偏低，日夜溫差很大。家中若有年長者及心血管疾病患者，仍需悉心關照，以保安康。下週六（17日）東半部水氣增多，西晴東轉偶雨、氣溫續升。
各國模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵臺，未曾發生過。但對台灣是否會有間接影響？各國模擬還在調整、應續觀察，言之過早，也是枉然。
📍影響時間：11日晨至11日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機、中央氣象署