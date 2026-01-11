我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙學煌26年前因車禍癱瘓，2005年憑藉《再見，忠貞二村》中飾演癱瘓父親一角，獲得金鐘獎提名。（圖／翻攝自公視戲劇 PTS Drama YouTube）

病痛反覆纏身 最後一段路走得平靜

重返螢光幕 癱瘓父親一角成代表作

瓊瑤《梅花三弄》御用演員、資深演員趙學煌昨（10）日凌晨安詳離世，享壽69歲，消息由二女兒趙璿對外證實，她沉痛表示：「勇敢又堅強的爸爸，今天去當天使了。」趙學煌自2000年在北京遭遇重大車禍後，下半身癱瘓長達26年，仍以樂觀態度面對人生，直到生命最後一刻依舊展現堅毅精神，消息曝光後，演藝圈與長年關心他的親友無不哀悼。根據《聯合新聞網》報導，趙璿透露趙學煌近年健康狀況反覆惡化，6年前曾因嚴重肺炎插管治療，歷經13天後成功拔管，一度讓家人重燃希望，然而自去年起他頻繁因肺炎住院，去年11月底更因泌尿系統感染併發腦炎，住進加護病房後便未再轉出，最終於凌晨2點平靜離開。家屬遵照他生前交代，將採植葬方式，低調送別，不舉辦告別式。回顧趙學煌的人生轉折，2000年在北京拍戲期間，因閃避路人導致車輛失控撞上分隔島，從此下半身失去知覺，意外發生後的第一年，是他人生最黑暗的時期，情緒一度崩潰到萌生輕生念頭，他曾坦言常在夢中夢見自己能再度站起來，醒來卻發現一切成空，痛苦難以言喻，這段經歷也成為他日後看待生命的深刻根源。儘管身體受限，趙學煌並未離開表演舞台，2005年在導演好友梁修身邀請下，他接演電視劇《再見，忠貞二村》，詮釋癱瘓父親一角將自身生命經驗融入角色，演出極具感染力，更因此入圍金鐘獎視帝，不過拍攝期間因長時間久坐引發褥瘡，傷口感染一度危及生命住院超過4個月，期間甚至出現幻覺與瞻妄症狀，身心承受極大折磨。趙學煌生前多次提及，能撐過漫長病痛，全靠妻子蔡秋蓉與2名女兒無微不至的陪伴，他坦言自己曾在低潮時怨過妻子嚴厲，但回頭才懂得那是對方不願一起墜落的堅強，妻子也選擇成為家庭的定錨力量，陪他復健、照顧起居，晚年趙學煌一家人遷居安坑，妻子念書給他聽、女兒各自完成學業與工作，讓趙學煌常感慨：「活著，真的很好。」