前中職強打「神全」林益全，轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）後手感持續發燙。昨（10）日在上海正大龍對戰廈門海豚的比賽中，林益全扛起先發第4棒、指定打擊，單場猛敲2支清壘的二壘安打、個人包辦全隊4分打點，最終帶領上海正大龍以5：0完封對手，林益全也毫無懸念獲選為單場最有價值球員（MVP）。上海正大龍此役前正陷入2連敗低潮，身為精神領袖的林益全在賽前特別集合全隊精神講話，鼓勵隊友團結一心。雖然首打席遭到三振，但林益全在3局下半2人出局、二三壘有人的得分機會，精準逮中球路掃向右外野，一記清壘二壘安打幫助球隊破蛋。戰至7局下半，場景竟宛如「複製貼上」，林益全再度於2人出局、二三壘有人時，敲出深遠的二壘長打再添2分打點。總計林益全此戰4打數2安打，不僅個人灌進4分打點，目前開季打擊率更維持在驚人的5成。這場比賽也上演了另類的「台灣內戰」，廈門海豚隊派出的先發投手，正是前台鋼雄鷹的下勾投主張喜凱。張喜凱此役主投6局被擊出8支安打、失3分，儘管飆出7次三振展現壓制力，但在面對林益全的關鍵對決中落於下風，最終苦吞敗投。賽後，獲選單場MVP的林益全受訪時表示，這場勝利對正處於連敗的團隊意義重大，希望能以此作為建立信心的起點。林益全目前不僅打擊率高達5成，在打點排行榜也以7分暫居聯盟第一。