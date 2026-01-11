我是廣告 請繼續往下閱讀

日本政府及自民黨相關人士透露，日本首相高市早苗正在研議於23日通常國會開議之初解散眾議院。總務省已向各都道府縣選舉管理委員會事務局發出通知，要求以「最快1月27日公告、2月8日投開票」的時程為前提，做好必要準備。日本眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力。高市早苗已向周邊人士表達此意圖，政府與自民黨目前正研議在三連休結束（13日）後，由高市早苗正式宣布此方針。每日新聞指出，在黨內基礎及執政聯盟關係仍不穩定的情況下，高市早苗似乎判斷應以「強韌經濟」等政策主張接受國民審判，藉此獲取推動政策的動力。由於媒體已經報導眾議院可能會提前解散，總務省已於10日向各都道府縣選舉管理委員會事務局發出事務聯絡通知。內容提到「目前尚無超越報導內容的進一步資訊」，但仍以最快於1月27日公告、2月8日投開票的時程為前提，呼籲「有必要進行包括各項時程確認及與相關業者協調在內的各項準備」。高市內閣自去年10月成立以來，各大媒體的民調顯示內閣支持率持續維持在6至7成左右的高位。執政陣營內部一直有強烈聲音認為，應趁著高支持率持續時果斷進行解散改選。目前國會席次方面，眾議院自民黨會派去年11月吸納「改革會」3名眾議員，再加上日本維新會的支持。執政陣營才勉強恢復過半數233席。但在參議院仍缺少6席才達過半。自民黨內有觀點對涉及縮減眾議院席次的法案與維新之會的關係感到不安，因此也出現了期待藉由眾議院選舉，創造讓國民民主黨加入執政聯盟契機的聲音。不過高市早苗在5日的新年記者會上曾表示：「讓國民切實感受到高市內閣在抑制物價上漲與經濟對策上的成效非常重要，目前正全力以赴處理眼前課題。」執政陣營將物價對策列為最優先事項，原先方針是致力於讓新年度預算案在年度內（3月底前）通過。一旦決定早期解散，預算案的成立極大機率會延後至4月以後，因此自民黨內仍存在謹慎意見，在野黨也對此表示強烈反對。據政府相關人士透露，目前已在研議編列納入當前必要經費的「暫定預算案」以應對變局。