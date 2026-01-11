我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市三民區大昌二路一處租屋處發生情侶死傷悲劇。一名25歲洪姓男子因多日未上工失聯，同事於9日晚間前往其租屋處查看，驚覺屋內飄散異味且無人應答。警消破門後發現洪男已明顯死亡，其17歲小女友則陷入昏迷，送醫後驗出體內有大量藥物反應，目前仍在加護病房搶救中。警方在現場發現疑似不明藥物，初步排除外力介入，詳細死因有待相驗結果確認。高雄市警局三民二分局於9日晚間21時28分接獲報案，報案人為洪姓死者的同事。據了解，洪男平時在建案工地擔任臨時工，近期因連續多日未到班且無法聯繫，同事擔心出事便前往住處查看，抵達後發現房門深鎖，敲門無人回應，且門縫飄散出不尋常的異味，直覺情況不妙，立即報警求助。警消獲報趕抵現場，破門入內後，驚見洪男與其同居的女友雙雙躺在床上。評估男子已明顯死亡，女子則仍有生命跡象，立即將她送往高雄長庚醫院搶救。醫院方面指出，少女體內驗出高濃度的藥物反應，經急救後目前已轉入重症加護病房觀察，尚未脫離險境。根據警方初步調查，洪男與黃女年齡相差8歲，雙方交往約2個月並同居於此。少女為中斷學業狀態，原先在飲料店打工，但於事發前約7天離職。警方在現場勘查發現，租屋處大門內側遭膠帶封死，垃圾桶內留有不明藥物包裝。鑑識人員採證後確認現場無打鬥或遭人破壞痕跡，初步排除外力介入。全案目前已報請高雄地方檢察署進行相驗，以釐清洪男確切死因及藥物來源。