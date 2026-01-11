韓國第40屆金唱片獎昨（10）晚在台北大巨蛋登場，這也是金唱片獎首度移師海外舉辦，吸引不少粉絲進場觀賞表演。不過有民眾拍下，BLACKPINK人氣成員Jennie上台表演時，有一名男子手持長焦鏡頭相機疑似偷拍、錄影，違反主辦單位規定，被現場保全搶走相機並強制驅離，影片曝光後不少粉絲都稱讚保全的做法，「保全超帥」、「不守規矩就該這樣處理」；不過律師張正勳提醒，雖然觀眾違規，但保全能做的其實很少，搶奪觀眾相機、押解出場，都可能要承擔刑事責任。
男偷渡相機「大砲拍攝」被抓包！保全搶攝影器材強制驅離
天后闆妹集團直播主「娜道光」在Threads上分享，有一名男子在BLACKPINK成員Jennie表演時，手持長焦鏡頭（俗稱大砲）相機，疑似對著台上拍照、錄影，但金唱片主辦單位有規定，除了手機外，禁止攜帶任何形式的錄音、錄影與攝影設備入場，包含專業與非專業相機、GoPro、空拍機等，違規者可能被要求刪除內容，甚至請離場且不退票。
這時一旁的保全人員出現，搶奪違規男子的相機，男子死命護住相機，雙方爆發激烈衝突，引發現場民眾騷動，最後保全將相機搶走，男子也跟著追出去，被保全壓著出場。「娜道光」指表示，「就說不要帶長焦來吧！保全超帥！直接搶走」。
違規男還偷調包記憶卡 偷拍亂象多
有其他民眾透露，該男子相當不配合，還調包記憶卡，將有資料的記憶卡丟給隔壁的同夥，保全發現記憶卡是空白的，又帶著男子回來找記憶卡，再把男子帶出場調查。現場違規狀況不只這件，還有疑似中國人攜帶大砲拍攝，還裝死不肯離開，最後還是被保全趕出場外。
許多網友看到分成兩派論戰，有網友認為保全維持規矩做得很好，「不守規矩就該這樣處理」、「這種人真的欠教訓」、「保全超帥」、「現在可以用手機，已經很寬容了，就是有這種老鼠屎」、「這畫面看得好舒爽！讚啦！帶大砲對附近的人來講真的超級痛苦啊！」
網掀兩派論戰「動作太粗暴」！律師示警保全恐觸法
不過也有其他網友認為，保全的動作太過粗暴，很可能會吃上官司，「不知道以為他殺人了要這樣被對待」、「不是挺大砲，但這位被奪走大砲的先生可以報警提告保全搶劫財物」、「看起來超暴力，明明可以帶出場就好，為什麼要搶相機搜身找記憶卡呢，這處理方式明顯不妥吧，還一堆人說很帥」。
律師張正勳在臉書粉專發文表示，觀眾雖然違規，但不代表保全可以動手，保全可以合法做的行為只有這些：口頭要求停止錄影、要求離場、通報主辦單位處理、必要時報警，由警方依法處理，因為保全在法律上身分只是私人受雇人員，不是警察、也不是司法警察，沒有強制力，「就連警察抓人也需要拘票」。
律師：只能解除契約、請觀眾離場 無法強行架走
很多人都以為演唱會上禁止錄影，就等於違法，可以直接拖走，但其實不是，演唱會禁止錄影，本質上是主辦單位與觀眾之間的「契約約定」，觀眾違反規定，主辦單位可以要求觀眾停止行為，並解除契約，也就是請觀眾離場，但重點是，就算解除契約，也不等於可以用強制力把觀眾架走。
張正勳指出，從目前影片來看，該名觀眾沒有攻擊行為，沒有立即危險，也看不出來有現行犯必須即時制止的狀況，這種情況下保全使用肢體強制拉人、推人、拖行，就很可能會觸犯《刑法》強制罪、甚至是傷害罪紅線，「違約是民事問題，不能用《刑法》的力道來處理。」
最後張正勳表示，規定要守，但權限也要守，「不是警察，就不要演警察」，秩序管理不是比誰比較凶，而是比誰比較懂「界線」，請記得曾經發生警察開槍射通輯犯，警察都弄得灰頭土臉了，更何況保全，莫忘法官會告訴你比例原則，「違規很討厭，但違規不是任何人動手的免死金牌」。
