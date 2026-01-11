我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗上月底開始，全國陸續爆發大規模示威活動，當局加強鎮壓手段，局勢持續升高。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，伊朗正在走向變局，也印證了老話「獨裁者不會長久」，並指出，把「反美」當成國策的獨裁政權，一個接一個陷入危機，下一個就是中國。矢板明夫在臉書上發文表示，伊朗局勢再度動盪，抗議、鎮壓、經濟惡化，「讓人產生一種強烈的歷史感，伊朗真的正在走向變局。」他指出，這也再次印證了幾句老話「獨裁者不會長久」、「多行不義必自斃」。矢板明夫表示，這一兩年，世界出現了非常明顯的趨勢，「那就是，把『反美』當成國策的獨裁政權，一個接一個陷入危機。」他也列舉了過往事例：哈馬斯被重創、真主黨高層接連出事、委內瑞拉經濟崩潰、敘利亞成為廢墟、俄羅斯深陷戰爭與制裁、北韓被孤立在世界之外，現在輪到伊朗承受全面壓力。矢板明夫強調，這並不是美國在「收割獨裁者」，而是這些政權本質上都在反對自由選舉、言論自由、人權與法治等普世價值。「它們只能靠封網、封口、抓人、恐嚇人民來維持統治，遲早一定會被內部矛盾拖垮。」他憶起10年前曾和一名中國外交官聊天的內容，該名外交官自信地說：「我們的朋友遍天下。如果真把我們惹急了，就鼓勵俄羅斯、北韓、古巴、委內瑞拉、敘利亞、哈馬斯、真主黨，全世界的反美勢力一起跟美國搗亂。」矢板明夫直言，「當時聽來氣勢十足，但今天回頭看，那真是一個巨大的誤判。」他那些所謂的「朋友」，如今不是被戰爭吞噬，就是被制裁壓垮，剩下的也只是在勉強維持。矢板明夫續指，獨裁政權彼此之間並非真正的盟友，而是一群被現代世界拋下的失敗者抱團取暖。沒有經濟活力、沒有科技實力，也沒有制度吸引力，只能靠對內高壓、對外反美來維持存在感。矢板明夫表示，在美國總統川普上台之後，對這些政權態度更直接、更強硬，制裁施壓力度明顯加大，逼這些政權面對自身長期累積的腐敗與脆弱，確實加速了它們的衰敗。最後，矢板明夫表示，伊朗現在正在承受這種結果。當一個政權選擇與自由世界對立、與人民對立，它的結局其實早已寫好。「下一個會是誰？從今天的趨勢來看，答案越來越清楚，就是中國。」