今（11）日仍受大陸冷氣團影響，各地多雲到晴但偏冷，入夜後低溫明顯，天氣風險公司分析師廖于霆表示，明（12）日周一開始冷空氣減弱，氣溫逐日回升，到周五（1月16日）高溫可達24至28度。未來一周水氣偏少、天氣穩定，僅東南部雲量較多，下波冷空氣周六（1月17日）報到、強度不強。
大陸冷氣團影響 今天早晚依舊寒冷
廖于霆指出，今天持續受到大陸冷氣團影響，各地多雲到晴但氣溫偏低。北部、宜蘭白天高溫16至17度，中部18至20度，南部、東南部20至23度，不算非常冷，入夜後北部、宜蘭低溫10至13度，中南部、東南部12至16度，感受起來還是相當寒冷。
周一開始回暖 把握冬陽、下波冷空氣週六報到
廖于霆說明，周一開始北方冷空氣減弱，白天各地高溫可以回升到20度以上，晚上北部、宜蘭低溫13至14度，其它地區14至17度，預估未來一周各地高溫以「每天1度」逐漸上升，周五各地高溫都可來到24至28度，下波冷空氣預計周六報到，但強度不強，可能只是一般的東北季風。
降雨方面，廖于霆提及，未來一周台灣附近水氣偏少，天氣大致穩定，僅東南部雲量偏多，整體來說在周五前，各地陽光露臉，氣溫回升，建議民眾好好把握這段相對溫暖且穩定的天氣，中南部還是要留意較大的日夜溫差。
此外，廖于霆說到，下周在菲律賓東方海面數值模式持續有熱帶擾動發展訊號，不過會不會真的有「一月颱風」還有變數，即使有，對台灣也沒有影響。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
