大陸冷氣團持續影響，中央氣象署今（11）日針對12縣市發布「低溫特報」，今晚至明（12）日上午，北部及東北部天氣偏冷，其它地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率，新北至高雄及金門局部地區也有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：11日晚上至12日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣
天氣風險公司分析師廖于霆指出，今天持續受到大陸冷氣團影響，各地多雲到晴但氣溫偏低。北部、宜蘭白天高溫16至17度，中部18至20度，南部、東南部20至23度，不算非常冷，入夜後北部、宜蘭低溫10至13度，中南部、東南部12至16度，感受起來還是相當寒冷。
周一開始北方冷空氣減弱，白天各地高溫可以回升到20度以上，晚上北部、宜蘭低溫13至14度，其它地區14至17度，預估未來一周各地高溫以「每天1度」逐漸上升，周五各地高溫都可來到24至28度，下波冷空氣預計周六報到，但強度不強，可能只是一般的東北季風
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
