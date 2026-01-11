中國近期感冒病例中出現大量「鼻病毒確診」，農曆過年即將來臨，預估會有一波台商從大陸回來，鼻病毒疫情是否會延燒至台灣引發關注。疾管署發言人林明誠表示，目前台灣國內感冒，仍以流感為主，鼻病毒僅小幅增加，雖然鼻病毒致死率低，但幼童與氣喘患者仍須留意併發症。
中國鼻病毒升溫 快比流感還多
近期中國大陸鼻塞、流鼻水等感冒症狀病例暴增，檢驗發現並非「流感」或「RSV呼吸道融合病毒」，而是「鼻病毒」感染，中國疾控中心提及，近期門急診感冒病例中，鼻病毒檢測陽性確診率明顯上升，包括南方部分省份，病例甚至僅次於流感病毒，成為目前重要的呼吸道病原之一。
鼻病毒威力比流感弱 國內近期小幅上漲
衛生福利部疾病管制署發言人林明誠指出，目前台灣呼吸道病毒中，流感仍是最大宗，占43.8%，鼻病毒雖然有小幅上升，但整體仍與腺病毒在第2名、第3名之間波動，並未超越流感，國內近4周監測資料，鼻病毒占15.4%、腺病毒則是15.8%。
林明誠說明，鼻病毒的大多是「上呼吸道感染」，整體病程約7至10天，致死率「趨近於零」，對健康威脅明顯不如可能導致「全身痠痛、倦怠、重症」得流感，「鼻病毒多半只是造成生活不適，不至於讓人失去工作能力。」
鼻病毒分A、B、C三型 幼童最需注意
針對鼻病毒症狀，馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫提及，常見像「咳嗽、流鼻水、發燒」等，和感冒很像，不過鼻病毒分為A、B、C三種型態，其中C型容易誘發氣喘、過敏反應，甚至可能導致下呼吸道感染，對氣喘或慢性肺病的孩童有較大風險。
紀鑫接著說，鼻病毒通常發燒大約持續3至4天，如果出現退燒後又復燒、精神食慾變差或呼吸急促，要留意是否合併「肺炎鏈球菌、嗜血桿菌」等細菌感染，尤其1歲以下嬰兒，如果每分鐘呼吸超過50次，就是呼吸急促，務必儘早就醫。
