我是廣告 請繼續往下閱讀

中國鼻病毒升溫 快比流感還多

▲鼻病毒的大多是「上呼吸道感染」，整體病程約7至10天，致死率「趨近於零。（圖／記者周淑萍攝）

鼻病毒威力比流感弱 國內近期小幅上漲

▲鼻病毒分為A、B、C三種型態，其中C型容易誘發氣喘、過敏反應，對氣喘或慢性肺病的孩童有較大風險。（示意圖／取自pixabay）

鼻病毒分A、B、C三型 幼童最需注意

中國近期感冒病例中出現大量「鼻病毒確診」，農曆過年即將來臨，預估會有一波台商從大陸回來，鼻病毒疫情是否會延燒至台灣引發關注。疾管署發言人林明誠表示，近期中國大陸鼻塞、流鼻水等感冒症狀病例暴增，，中國疾控中心提及，近期門急診感冒病例中，鼻病毒檢測陽性確診率明顯上升，包括南方部分省份，病例甚至僅次於流感病毒，成為目前重要的呼吸道病原之一。衛生福利部疾病管制署發言人林明誠指出，，鼻病毒雖然有小幅上升，但整體仍與腺病毒在第2名、第3名之間波動，並未超越流感，林明誠說明，鼻病毒的大多是「上呼吸道感染」，，對健康威脅明顯不如可能導致「全身痠痛、倦怠、重症」得流感，針對鼻病毒症狀，馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫提及，，不過鼻病毒分為A、B、C三種型態，其中C型容易誘發氣喘、過敏反應，紀鑫接著說，，要留意是否合併「肺炎鏈球菌、嗜血桿菌」等細菌感染，尤其1歲以下嬰兒，