立法院衛環委員會8日審查「人工生殖法修正草案」，民進黨立委林淑芬點名，國民黨立委陳菁徽是人工生殖領域的醫師，難道都不用利益迴避？陳菁徽則發表聲明，「本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」。對此，台北市議員游淑慧今（11）日認為，這是陳菁徽的專業，不是利益衝突，反問「什麼情況才是利益衝突？找了財團老闆當經濟部長，找了黑幫律師當內政部長，找了親綠牙醫當衛福部長」。游淑慧今天在臉書發文表示，林淑芬自己身為女性，卻以身體缺陷去攻擊另一名女性委員，這樣的言行，不只是失格，更是殘忍和沒有同理心。更荒謬的是，她居然還批評陳菁徽醫師沒有利益迴避、要迴避審案，「林淑芬委員不專業去要求專業迴避，用她的凶悍，赤裸裸的霸凌其他兩名醫護公衛背景的專業立委，霸凌我們的法案審查，真是可笑又可怕。」游淑慧說，如果「懂醫學」要被當成要被排除的理由，那麼未來是不是也該請所有懂交通的人不要審交通法？懂財政的人不要審預算？這不是利益迴避，這是外行排擠內行。游淑慧說提到，陳菁徽是台北醫學大學醫學系、約翰霍普金斯大學公共衛生碩士，長期投入婦女健康與生殖醫療。她在診間所面對的每一位病人，正是這部法案想要回應的人，陳的專業，不是利益衝突，而是這個法案最需要的基礎。游淑慧指出，台灣正面臨前所未有的少子化壓力，女性平均生育年齡已超過32歲，超過3成在35歲後才生育，這不是意識形態的辯論，而是現實中的醫療與人生抉擇，因此「人工生殖法」的修法理應建立在醫學、公共衛生與臨床實務的基礎上。但很遺憾，在審議過程中看到的不是專業討論，而是政治操作與人身羞辱。游淑慧強調，台灣需要的，不是製造對立的政治表演，而是能面對少子化、尊重醫學、理解女性處境的專業立委。請民進黨停止政治操作，停止用意識形態排除專業，支持專業的立委參與專業的法案審查。