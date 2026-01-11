我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍花蓮基地6日晚間進行夜航訓練時，F-16V戰機飛官辛柏毅於台灣東部海域失聯，事件已進入第6天，至今仍未傳出尋獲消息。就在搜救陷入膠著之際，長期關注區域軍事動態的粉專「Taiwan ADIZ」於昨（10）日拋出最新進展，其在花蓮外海發現疑似浮油痕跡，研判可能與失聯戰機有關，已即刻將座標通報相關單位，期盼為搜救行動帶來轉機。軍方說明，自戰機失聯後，即以最後雷達定位為核心，採取交錯、重疊方式向外擴大搜索範圍。根據國防部統計，10日當天共出動空軍6架次飛機、海軍艦艇2艘、海巡署艦艇7艘，同步在海面與空域執行搜尋；岸際部分則調派183名官兵，搭配47輛各式戰術車輛，沿岸線全面巡查，但目前仍未發現戰機殘骸或可明確判定的相關物證。根據《自由時報》報導指出，軍事粉專「Taiwan ADIZ」成員不畏海象不佳，自費出海協助搜索，並於花蓮外海、約北緯23度36.824分、東經121度35.810分附近海域，觀察到海面出現不尋常油汙漂流現象。該團隊表示，已第一時間將該重要情資轉交給國防部及海巡署，雖民間力量有限，但仍希望能在關鍵時刻成為國軍的後盾。軍方則回應指出，已接獲相關情資，將以民間提供的疑似浮油座標進行交叉比對與專業研判，全力追查任何可能與失聯戰機有關的線索。