▲郭書瑤氣到在節目上揭露某位約會對象的雙面人行為，讓她就算人不在台灣，也拚命打電話來想跟他吵，對方卻完全不理會她的來電。（圖／摘自 11點熱吵店 YT）

▲郭書瑤對在她閨密面前講她壞話的雙面男，連續7天奪命連環叩，對方都沒有接。（圖／摘自 11點熱吵店 YT）

之前被傳與「玖壹壹」春風祕戀已澄清是烏龍緋聞的郭書瑤（瑤瑤），近日在《11點熱吵店》自曝曾有一位約會對象，在彼此發生過親密關係後，居然搞消失，只撂下一句：「覺得我們不適合。」然後轉頭就對她的閨密說她壞話，氣得她人在國外遊學，趁下課空檔狂打電話、奪命連環叩7天，對方都不接，讓她很受傷，還曾為此在飛機上大哭。該集主題為《地獄來的前任》，她坦言：「曾有個約會對象，我覺得在一起，可能人家覺得沒有啦。」代班主持阿Ken馬上問道：「有沒有親密過？」她回答當然有啊，另一位代班主持唐綺陽立刻接口：「有親密過，但還可以不是男女朋友。」感到不可思議。但這個男的更讓人咋舌是扮演雙面人，在郭書瑤和她閨密前，完全是兩副嘴臉。當他面對郭書瑤，就強調：「都不是你的問題，是我的問題，你都很好。」一個月後卻對她的閨密數落她一堆不好，氣得她很想吵架，就算人不在台灣，也趁遊學的每堂課短短下課5分鐘時間去打電話，一天有10堂課，她每一堂下課都去打，還連續打7天，那個男生雖沒有封鎖她，卻也不接她的電話，都一直等到她主動掛電話為止，接著就搞消失，不見人影。這種行徑讓郭書瑤直呼：「好想吵架，真的好想吵，就也吵不到架。」她還記得當閨密告訴她這個男生背後講她壞話，是她們好姐妹一起去泰國玩的飛機上，她氣到當場在飛機上大哭，心裡只覺得：「你不想跟我在一起，那就算了，你跟我講的理由又不是真的，你跟我閨密講的是真的。哈囉，你在跟我談戀愛不是嗎？你為什麼要去跟別人講這個？」之前郭書瑤坦言感情空窗許久，過往的慘痛記憶讓她想到還是不開心，不過她喜歡帥哥、堅守「外貌協會」擇友標準，到現在也還沒改變。