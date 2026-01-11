經歷一整周強烈大陸冷氣團、寒流襲台，明（12）日冷空氣終於要減弱，未來一周主要以2波東北季風影響為主，各地氣溫也將有所回升，不過前中央氣象局局長鄭明典表示，台灣未來幾天仍處於高壓和低壓之間，缺乏南風帶來濕暖空氣，夜間的氣溫升幅有限，仍是日夜溫差大的型態，這時的回暖並非冬季天氣結束。
鄭明典今（11）日透過臉書發文指出，目前菲律賓東方仍是處於大低壓帶，主要原因是「反聖嬰現象」，不會很快消失，這個大低壓帶和冬季陸地上的高壓形成對比，「而在高壓、低壓之間的台灣，仍然會盛行東北季風，因此很不容易出現持續的南風。」
鄭明典說明，當台灣缺乏南風帶來濕暖空氣，天氣特徵將會是「日夜溫差大」的型態，主要的回暖指的是「白天的日照增溫」，夜間的氣溫升幅相對有限，所以，這時候的回暖，或說冷空氣北退，並不是說冬季天氣結束。
針對未來一周天氣，中央氣象署預報員劉沛滕則提及，今天大陸冷氣團影響，整天溫度偏低，明天白天略為回升，西半部仍要注意輻射冷卻。周二（1月13日）東北季風增強，周三（1月14日）輻射冷卻再影響，中南部要特別留意清晨低溫，周六（1月17日）則又有下一波東北季風影響。
資料來源：鄭明典臉書、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對未來一周天氣，中央氣象署預報員劉沛滕則提及，今天大陸冷氣團影響，整天溫度偏低，明天白天略為回升，西半部仍要注意輻射冷卻。周二（1月13日）東北季風增強，周三（1月14日）輻射冷卻再影響，中南部要特別留意清晨低溫，周六（1月17日）則又有下一波東北季風影響。
資料來源：鄭明典臉書、中央氣象署