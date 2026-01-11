我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴旻曙（右）成功在台灣挑戰人生首次半馬，好友李晧禎（左）在終點等她，幫她掛上獎牌。（圖／翻攝自阿努Threads@anu_takislingkian）

從備戰到起跑 異地完成重要里程碑

清晨港都賽道 跑者與城市一起甦醒

2026高雄富邦馬拉松於今（11）日在高雄國家體育場正式開跑，清晨港都氣溫涼爽，吸引大批跑者齊聚起跑線，其中首次在台灣參賽的台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神朴旻曙（Mingo）成為場邊焦點之一，她挑戰21公里半程馬拉松，這也是她人生首度完成半馬賽事，當她衝線那一刻則是由Fubon Angels啦啦隊女神、好友李晧禎幫忙掛上完賽獎牌。此次富邦馬拉松賽道橫跨楠梓、右昌、高雄大學一帶，沿途風景從城市街景轉為校園與住宅區，讓不少跑者直呼「高雄清晨真的很有感覺」，對朴旻曙而言這不只是一場比賽，更是一段個人成長歷程，首次在海外完成半程馬拉松，她在賽前就坦言心情既緊張又期待，比賽當天她穩定配速、一步步撐過體能與意志力的考驗，順利完成21公里，為自己的跑者生涯寫下關鍵一頁。本屆賽事另一大亮點，來自富邦精心規劃的「掛牌名人堂」，FubonAngels派出6名人氣啦啦隊成員於終點區為完賽跑者掛上獎牌，其中包含與朴旻曙同公司的韓籍啦啦隊女神李晧禎，當朴旻曙衝線後，由李晧禎親自為她掛上完賽獎牌的瞬間，被不少跑者與觀眾捕捉下來，成為現場最溫暖的一幕。本屆高雄富邦馬拉松路線全面升級，清晨出發的跑者一路感受城市從寧靜到甦醒的變化，沿途補給站與志工加油聲此起彼落，讓不少選手直言「跑起來特別有力量」，2S娛樂經紀人Sharon也在賽後分享，這段路程對不只是距離的累積，更是對自我極限的一次挑戰。賽後，經紀團隊以溫暖文字祝賀朴旻曙完成台灣首場半馬，形容她在高雄清晨的奔跑，為整天都點亮了光芒，這場比賽不僅是運動成就的累積，也成為她與台灣之間的一段特別連結。值得一提的是，朴旻曙在稍作休息過後，就要馬不停蹄地趕往義大世界，參加台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成軍2週年的演出見面會，行程滿檔且緊湊。