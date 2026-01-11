我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣桌球好手「小林同學」林昀儒在WTT杜哈冠軍賽(WTT Champions Doha)手感熱得發燙！今(11)日凌晨的8強賽事中，他展現絕對的宰制力，僅僅耗時28分鐘，就以4：0的懸殊比數橫掃日本18歲新星松島輝空(Sora Matsushima)，強勢挺進4強。今晚林昀儒將迎來更艱鉅的挑戰，與宿敵、日本一哥張本智和(Tomokazu Harimoto)正面交鋒，爭奪冠軍戰的最後門票。面對世界排名第8的日本桌壇希望松島輝空，林昀儒完全沒給對手任何喘息空間。整場比賽小林展現了極高的專注度與技術含金量，最終以直落四局(4：0)輕鬆過關，這也是他繼去年的仁川冠軍賽後，再度重返WTT冠軍賽等級的4強行列。賽後分析這場「光速下班」的戰役，林昀儒歸功於策略執行的成功。他表示：「這場比賽在發球與接發球環節都處理得非常主動，比起以往，我更敢於嘗試高風險的搏殺進攻，很高興戰術都收到了成效。」晉級4強後，林昀儒下一戰的對手將是老面孔張本智和。這場「台日一哥」的頂尖對決未演先轟動，雙方過去多次交手互有勝負。對於即將到來的硬仗，個性謙虛的林昀儒不敢大意，他坦言：「張本是非常強勁且難纏的對手，這絕對不好打，我會調整好狀態，全力以赴去拚下這場勝利。」