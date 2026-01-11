我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁修身（如圖）得知趙學煌離世噩耗感到十分不捨。（圖／記者陳明安攝影）

資深藝人趙學煌因演出瓊瑤劇《鬼丈夫》、花系列作品走紅，昨（10）日卻驚傳離世消息，享壽69歲，噩耗讓好友都相當不捨。2000年他在北京出車禍，導致下半身癱瘓，2005年受到導演梁修身邀約，演出《再見，忠貞二村》入圍金鐘視帝，對此梁修身聽聞消息後，難過到身體不斷顫抖，感慨說：「很難過！」至於後事規劃，女兒也透露，會按照趙學煌生前的遺願，不舉辦告別式。趙學煌二女兒透露父親在10日清晨離世，悲痛表示：「爸爸去當天使了。」消息一出讓許多合作過的藝人朋友感到不捨。趙學煌因演出《再見，忠貞二村》入圍金鐘視帝，雖行動不便，卻仍展現出堅強的鬥志。而根據《中時新聞網》報導，梁修身得知好友逝世的消息後，他難過到身體不斷顫抖，坦言兩人以前每年都見面，但這2、3年身體狀況不能開車，沒有機會去看對方，言語中充滿惋惜。據了解，趙學煌的二女兒透露，他曾在6年前因肺炎住院，近期症狀不斷反覆發生，去年（2025）11月併發腦炎住進加護病房後，便再也沒有離開。至於趙學煌身後事安排，也將會按照趙學煌生前的遺願，不舉辦告別式，採用植葬。趙學煌作品包括瓊瑤劇《望夫崖》、《鬼丈夫》等，2000年在北京因為閃避路人，車打滑撞上分隔島導致下半身癱瘓，之後又因為右脊神經病變，連嗅覺都受到影響，視力也衰退，但他始終勇敢對抗病魔。