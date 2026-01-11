資深藝人趙學煌因演出瓊瑤劇《鬼丈夫》、花系列作品走紅，昨（10）日卻驚傳離世消息，享壽69歲，噩耗讓親友相當不捨。演藝工會理事長曹雨婷今（11）日稍早接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，哽咽表示：「這些長輩一個一個都走了，我們也是很難過。」並透露趙學煌遺孀上週才申請急難補助，愧疚表示看到這些前輩老了生計出現困難，總覺得自己做得還不夠。

曹雨婷表示，上週五才見過趙學煌的太太，對方來申請急難補助，一談到趙學煌更是眼淚掉不停，讓曹雨婷看了直呼「非常難過」。身為演藝工會理事長，曹雨婷透露長期都有幫助趙學煌申請慰問金，要告訴他的太太，有空、有需要隨時打給她，「無論是從什麼角度，我都會幫忙」。

▲曹雨婷（如圖）得知趙學煌離世消息十分難過，並承諾會盡全力協助家屬。（圖／資料照）
趙學煌離世　曹雨婷哽咽吐愧疚心聲

提到趙學煌離世，曹雨婷忍不住哽咽，嘆：「這些長輩一個一個都走了。」坦言在工會裡跟他們長期相處下來，感情就如同父母般，看到他們曾為台灣演藝事業做出貢獻、帶來輝煌成績，如今老了手無寸鐵，連付房租的錢都不夠，讓曹雨婷感到十分愧疚，覺得自己做得還不夠。

趙學煌遺孀現況曝光　曹雨婷心疼：很少麻煩別人

另外，趙學煌雖多年來飽受病痛所苦，但本人和家屬的素養都非常好，很少去麻煩別人，讓曹雨婷相當不捨。對於外界的關心，趙學煌的太太也藉由曹雨婷向大家表示感謝，並透露因趙學煌本身是基督徒，家屬遵照他生前遺願，僅會低調辦個儀式。

趙學煌作品包括瓊瑤劇《望夫崖》、《鬼丈夫》等，2000年在北京因為閃避路人，車打滑撞上分隔島導致下半身癱瘓，之後又因為右脊神經病變，連嗅覺都受到影響，視力也衰退，但他始終勇敢對抗病魔。

