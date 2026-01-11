MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）官網資深記者萊奇（Will Leitch）於昨（10）日發表了一份引發球迷熱議的預測報告，針對「未來10年內最有可能奪得世界大賽冠軍的球隊」進行排名。剛完成2024、2025年二連霸的洛杉磯道奇隊，不負眾望蟬聯榜首；然而，萊奇也拋出驚人觀點，將隊史從未打進過世界大賽的西雅圖水手隊列為第2名，甚至看好兩年後搬遷至拉斯維加斯的運動家隊將成為「成長股」。值得一提的是，紐約洋基並未進入前10名。
道奇霸業有隱憂！核心球員「高齡化」挑戰
即便道奇隊目前正處於巔峰，且擁有大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts）組成的「MVP三巨頭」，萊奇仍提醒球迷：「道奇並非想像中那樣堅固。」他指出，這三位核心球員皆已步入30歲，連先發輪值也有一半球員面臨年齡問題，「即便是大谷，到了40歲也難逃衰退的自然定律。」
雖然道奇擁有雄厚的財力與全聯盟頂尖的農場系統作為後盾，但如何在未來幾年內完成陣容年輕化，將是維持王朝不墜的關鍵。
水手排名超車！「少年軍」陣容成為奪冠最大本錢
排名第2的西雅圖水手隊則是這份榜單的最大亮點。水手隊在2025年球季表現優異，儘管在美聯冠軍戰（ALCS）惜敗多倫多藍鳥，無緣前進世界大賽，但萊奇認為水手隊正處於強大的上升期。
「水手隊的主力比道奇年輕得多，」萊奇分析道，當家球星羅里格茲（Julio Rodríguez）年僅25歲，全隊先發主力甚至都比道奇的MVP三巨頭年輕。這讓水手在未來十年擁有極佳的奪冠本錢，極有希望實現隊史首座冠軍。
藍鳥捲土重來 誓言終結遺憾
多倫多藍鳥排名第3。連續多次叩關世界大賽失利後，上季終於驗證重建成果，休季期間更積極補強，網羅西斯（Dylan Cease）與岡本和真等戰力，搭配長期綁定的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），顯示球團已全力衝刺奪冠窗口，誓言將遺憾化為動力。
大都會、紅襪穩居前段班
排名第4的紐約大都會，雖然休季操作引發爭議，但仍握有索托（Juan Soto）、林多（Francisco Lindor）兩位MVP等級核心，加上年輕打者與新秀投手陸續到位，被認為長期前景相當樂觀。
第5名的波士頓紅襪，則在交易送走迪佛斯（Rafael Devers）後成功轉型，不僅戰績未下滑，反而展現新世代雛形，農場新秀與積極交易策略並進，逐漸找回昔日強權風采。
費城拚短期窗口 金鶯、幼熊仍有想像空間
第6名的費城費城人，被點名「現在不贏就來不及」。球隊整體偏老，但仍具備即戰力，被看好在未來數年內仍有突破機會。巴爾的摩金鶯排名第7，年輕打線仍是最大本錢，近期也開始補強投手戰力，只要新秀進一步成長，仍具黑馬潛力。
芝加哥小熊位居第8，儘管休季動作低調，但在國聯中區競爭環境相對有利，被預期未來10年仍將多次闖進季後賽。
洋基擠不進前10！運動家成最大黑馬
第9名的教士，近年在追逐道奇的過程中不斷豪賭補強，雖逐漸面臨老化問題，但被認為「總有一年會對齊所有拼圖」。即將遷往拉斯維加斯的運動家隊被排在第10名，萊奇大膽預言，隨著搬遷帶來的資金挹注與農場新秀成熟，運動家將成為未來十年的「黑馬之選」，更直言：「現在正是買進運動家潛力股的最好時機。」
值得一提的是，紐約洋基並未進入前10名。分析認為，若洋基無法在賈吉（Aaron Judge）巔峰期內奪冠，未來恐面臨陣容斷層，這也勢必再度引發球迷熱議。
消息來源：MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）官網
