我是廣告 請繼續往下閱讀

Facebook母公司Meta，日前宣布一系列前所未見的核能合作計畫，預計用「一座城市等級」的電力來餵養未來的AI資料中心，瞬間躍升為美國史上最大規模的核電企業買家之一。對此，旅美教授翁履中點破，能源問題對台灣來說是「刻不容緩」，除了加速投入新型核能技術的研發與產業布局，並更嚴肅而理性地討論既有核電的選項，同時要放棄「我們還有時間可以思考」這種錯覺。翁履中指出，Meta的決策是一種典型的「能源布局」，在談論 AI 領導地位之前，先把未來20年的穩定電力來源鎖住。對 TerraPower、Oklo 等新型核能與小型模組化反應爐（SMR）業者而言，Meta 這樣的科技巨頭，不只是客戶，更是能用來融資、排程、說服監管機關的關鍵背書；對美國政府來說，則是一個明確示範，要在 AI 競賽中保持領先，靠的不只是 GPU、演算法與人才，還包括是否具備撐得住的能源技術基礎。不過，翁履中也提醒，核能並非沒有代價，SMR與第四代核能機組動輒數十億美元起跳，還須面對嚴格法規、地方反對、核廢料與核不擴散等爭議。即便有美國能源部分擔成本，領頭企業未來仍須自行籌措龐大資金。短期內，在新一代核能全面上線前，多數AI資料中心仍將依賴天然氣與既有核電支撐；核能是一場長跑，誰先卡位，誰就能在未來的電力版圖中搶下優勢。談到台灣，翁履中直言，這起事件格外值得警惕，台灣與Meta一樣，都是「能源用量超級大戶」，但台灣所仰賴的，是半導體產業與完整的AI供應鏈，總用電需求甚至遠超過單一科技巨頭；然而，台灣的能源條件卻更加脆弱，不僅高度仰賴進口，且身處地緣政治風險極高的區域。翁履中續指，若世界永遠和平、航道暢通、價格穩定，以相對成熟且便宜的天然氣作為主力能源，確實理想；但現實是風險難以忽視，一旦航道受阻、能源價格暴衝或供應中斷，台灣的產業與社會是否承受得住，都是嚴肅問題。他強調，能源安全在台灣必須被視為國安重點，而非單純的產業或環保議題。「可惜的是，台灣社會習慣盯著看得見的軍事風險，卻很少認真討論看不見、但更日常、更致命的能源風險。」翁履中提到，軍機繞台、軍演與軍購預算往往成為輿論焦點，但真正決定未來五到十年競爭力的能源結構，卻經常被擠到公共討論的邊緣。他直言，從現實評估來看，台灣短期內因能源短缺、跳電或價格暴漲引發的經濟與社會衝擊，未必比全面軍事衝突的風險更低。至於核能爭議，翁履中認為，問題核心並非單純的「支持或反對」，而是台灣社會長期累積的高度不信任。從公投結果可見，並非沒有人看見能源風險，而是多數民眾對制度與決策過程缺乏安全感；在高度對立的環境下，專業討論往往被立場與顏色取代，使台灣愈來愈難理性談論能源、國安與長期政策。翁履中表示，能源安全不只是AI時代台灣競爭力的基礎，更是永續發展與國防的根基，政治緊張或許能隨時間緩和，但能源問題是「刻不容緩」。他指出，電網、備載容量與穩定電力的建設，無法等10年、15年後再補救，能源政策若長期陷入政治口水，只會讓台灣付出產業外移、投資轉向與國力下滑的代價。最後，翁履中也建議，台灣至少應同步推動3個方向，第一、加速投入新型核能與相關供應鏈布局；第二、以更高透明度與監管強度，理性評估既有核電的延役、升級或退場選項；第三、正視AI電力需求快速成長的現實，放棄「我們還有時間」的錯覺。在這個時代，「有沒有電」已不只是電力公司的問題，而是攸關國家安全與未來競爭力的戰略核心。