再過一個月就要迎接農曆新年，各大公司行號也紛紛舉辦尾牙、陸續發放年終獎金，犒賞員工去年的努力。不過，就有上班族好奇詢問：「年終獎金快要發放了，要何時才能提離職呢？」結果貼文引出許多過來人分享慘痛經歷，並建議：「忍到領到手再說！」
年終獎金快要領到了！前輩曝慘痛經歷：想離職再忍一下
農曆春節即將到來，許多上班族的年終獎金也陸續開獎。有離職心意已決的上班族，就在社群Threads上發文詢問：「目前年資3年多，請問公司1月20幾號發年終，我幾號提離職，公司才不會動到年終獎金？」
貼文曝光後，立刻引出大前輩分享慘痛經歷：「當然是入帳再提啊！如果不發給你呢？勞基法沒有保障年終這塊」、「之前我笨笨的在領年終前提離職，還拜託主管幫我保密先不要跟上面講，想說是為公司著想，讓他們可以提前找人交接。誰知道老闆聽到口頭提離職後，馬上叫人資把獎金扣下」、「勞基法不管年終的，除非你的合約薪資有保證14個月以上，否則不適用。公司若不發你一毛錢，勞工局都管不到」。
更有內行人精算：「年終入帳就用Mail提離職，離職日壓二月底，剛好可以滿預告期30日」、「年資3年有14天特休假，再加上今年過年在2月中。建議你1月28日再提辭職，可以爽領2月份的薪水，2月除了你有14天的特休，還有9天年假，用一用根本不用上幾天班」。
公司不發年終獎金合法嗎？2種性質差異一次看
對此，則要先了解工作契約中的年終獎金定義。根據「法律百科」解釋，年終獎金可以分為兩種：
第一種是「恩惠性給與」： 依《勞基法》第29條規定：「事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利。」
也就是說，只要公司有賺錢，員工就有機會拿到年終獎金。公司發這種「恩惠性給與」類型的獎金，目的在於激勵員工、並留住人才為公司效力。只是，《勞基法》僅說明了「如果公司有盈餘，應給予員工年終或紅利」，並非強行規定，所以即便公司不發，員工通常也難以強制要求公司發給。
第二種是「經常性給予（工資）」： 這通常是在和公司簽訂工作契約時，有約定保障年薪（例如保障14個月）。多出來的兩個月看似年終獎金，實則為「工資」。如果契約上表明那兩個月是「保障薪資」，此時不管公司有沒有盈餘，都必須多發兩個月的薪水給員工；但若合約中有特別註明那兩個月屬於「視績效發放的獎金」，員工就較難要求公司無條件支付。
拿到年終提離職被討回年終合法？律師揭真相
事實上，過去就有上班族在領到年終獎金之後提出離職，而被公司要求繳回年終獎金，這樣是否合法呢？
誠峰國際法律事務所曾解釋，這要看工作契約內容是否有明確條款，例如若雙方有約定：「收受公司發放之獎金，自領取日起如未繼續工作滿4個月全額返還。」只要契約上針對年終獎金的發給有特別規定（如服務年限條款），或勞資雙方協商後達成共識，公司是可以依約收回年終獎金的。
勞動部也認為，如果契約或勞資協商後有如此議定，公司可以要求離職員工繳回受領獎金。
資料來源：法律百科、誠峰國際法律事務所
