最常被搞混的「透抽、魷魚、軟絲、花枝」到底怎麼分？在桃園中壢傳統市場販賣海產的「今今闆娘」表示，要分辨很簡單，只要看外型就能輕鬆分辨，今今闆娘提醒，買海鮮最怕買貴跟買錯，透抽、魷魚、軟絲、花枝不只價格有落差，口感、用途也差很多，下次買之前記得再好好確認一下！
透抽、魷魚、軟絲、花枝怎麼分？
今今闆娘表示，要分辨透抽、魷魚、軟絲、花枝很簡單，只要看生的、整隻外型就能分辨。
透抽：民眾最常吃的透抽，身體後方的鰭是左右各一個三角形，約占據身體的2分之1。
魷魚：魷魚很常在烤肉時見到，尾巴是一個三角形的鰭，但位置更靠近末端，約是身體的3分之1，並且顏色比起其他3個還深。
軟絲：軟絲的外型的透抽很像，不過後方的鰭是半圓形。
花枝：花枝外型最不一樣，只要認圓圓的身體，就是花枝。
今今闆娘也補充，這4種頭足類海產中，魷魚最便宜，透抽、軟絲都是時價，看新不新鮮、大小、產地等都有差異，花枝通常價格較高，因為牠身體有硬殼，需要花較長時間處理，3種時價的頭足類海產，一隻從200元到600、700元都有。
船凍、冷凍退冰怎麼判斷？冷凍魚要怎麼退冰？
今今闆娘表示，透抽、魷魚、軟絲、花枝販賣時有分「船凍」以及「冷凍退冰」，船凍的意思是海鮮一釣上來，就在船上急速冷凍起來，可以把海鮮的鮮味完整保留，吃起來會比較鮮甜，冷凍退冰則是一般市場泡在水裡退冰的那種，吃起來沒有「船凍」那麼鮮甜。
另外，冷凍魚類解凍方式也很重要，千萬不要直接拿出冷凍庫就泡水或放常溫退冰，今今闆娘指出，決定好晚上要煮什麼後，前一天晚上或當天上午可先把冷凍的魚放在冰箱冷藏，讓牠自然退冰，讓魚的肉質、鮮度都鎖在裡面，料理過後肉質吃起來不會爛爛的，也比較不會有細菌。
透抽、魷魚、軟絲、花枝推薦料理方式
根據販售各種食材的「日芳珍饌 」表示，透抽、魷魚、軟絲、花枝口感不太一樣，魷魚的纖維比較緊密，所以肉質比較結實，帶一點脆度，透抽的纖維則比較細，不用咬太久就能嚐到鮮甜味；軟絲的含水量較高，吃起特別多隻、滑嫩，花枝雖然肉厚，水分卻沒有那麼多，適合搭配醬汁或味道重的料理。
透抽：肉質吃起來比較嫩，推薦「生吃」最能感受到透抽的甜味，像握壽司、生魚片等；如果不吃生的，也可以川燙、快炒或放進味噌湯裡煮。
魷魚：肉質結實，建議魷魚可用大火快炒、燒烤或油炸，保留魷魚彈脆的口感。如果想做成冷盤，記得把魷魚切薄片，再用滾水快速汆燙一下，保證鮮甜又不老硬。
軟絲：肉質超嫩，適合用來加入火鍋，或是涼拌、汆燙。料理軟絲時要特別留意火候，尤其是汆燙，通常只要30秒左右，時間太長肉就會老掉。
花枝：肉厚又結實，味道比較不容易滲透，最好先切花刀或片成薄片再下鍋，這樣比較容易入味。花枝羹、焗烤花枝或花枝丸都是花枝肉厚的好用法。
資料來源：今今闆娘、日芳珍饌
