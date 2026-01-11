我是廣告 請繼續往下閱讀

距離2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽不到2個月，中華隊將在1月15日展開集訓，台鋼雄鷹陣中有多位選手收到中華隊徵詢，包含老大哥吳念庭、守護神林詩翔以及王博玄，此外，新科狀元韋宏亮也將赴中華隊報到，雄鷹領隊劉東洋證實，認為是一件非常光榮的事，「也會對他的比賽經驗有加分，球團會全力支持。」雄鷹隊長吳念庭過去在受訪時，就表態高意願披上中華隊戰袍，雄鷹守護神林詩翔、外野手王博玄也收到中華隊徵詢，此外，去年以中職選秀狀元之姿入隊的韋宏亮也收到中華隊邀約，將前往第一階段集訓報到。韋宏亮年僅20歲，高中畢業於鶯歌工商，進入職棒前，曾效力新北市成棒隊，韋宏亮去年投入中職選秀會，成為新科選秀狀元，並於下半季亮相，一軍共出賽14場，拿下8次中繼成功，防禦率2.19。休賽季韋宏亮赴冬季聯盟「練功」，出賽8場，拿下4次救援成功、2次救援失敗，防禦率4.70。結束冬盟後，韋宏亮仍持續訓練，日前受訪時，他就透露自己「閒不下來」，僅休息3天就恢復自主訓練，「我覺得我不動不行，太無聊了，一定要找事做。」雄鷹領隊劉東洋證實，韋宏亮收到中華隊邀請，「（韋）宏亮在去年的菜鳥球季，在牛棚有不錯的表現，累積了不錯的經驗值。加上神經比較大條，或許是國際賽型的選手也不一定，這部分值得中華隊的教練團去評估。」對於自家狀元郎入選最高層級的國家隊，劉東洋認為是一件非常光榮的事，「也會對他的比賽經驗有加分，球團會全力支持。」