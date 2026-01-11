我是廣告 請繼續往下閱讀

114年全國語文競賽已圓滿落幕，此次競賽全台22縣市總計有2,858位語文菁英參與；高雄市今年有197名選手、11隊讀者劇場，共計238名競賽員參賽，經過全國激烈競爭角逐後，高市有50位選手與3隊讀者劇場脫穎而出，獲得特優成績。高市府教育局長吳立森10日在中山工商頒獎表揚榮獲特優殊榮的選手。教育局長吳立森表示為了感謝不辭辛勞付出的指導老師，以及競賽員的努力，教育局特別舉行頒獎典禮，表揚獲特優競賽員、團體與指導老師。嘉勉選手們優異的表現。高雄市分區初賽今年於6月初辦理，並緊接著晉級市賽，再從市賽中決選出參加全國決賽的代表。高市府教育局也在全國賽開始前的四個週末，為選手們安排了四次的集訓，協助各語言項目專業的講師，幫助選手們積極備戰全國賽。在集訓老師的悉心指導下，選手們更能了解比賽得高分的訣竅，也藉由反覆的練習找到比賽的節奏與自信。高雄市代表隊於語文競賽表現亮眼，其中參加社會組臺灣台語演說的林天雄先生與教師組臺灣台語朗讀的陳淑敏老師為夫妻檔，雙雙脫穎而出榮獲特優，夫妻倆平日互相切磋、共同備賽，營造濃厚臺語學習環境，亦培育子女屢獲佳績。不僅為公務與教育界寫下了無與倫比的佳話，更共同成為推廣臺灣本土語文化的重要力量。高雄市立新莊高中學生孫翊倫於114年全國語文競賽中表現卓越，榮獲臺灣台語朗讀高中組「特優」殊榮，感動評審與在場觀眾。曾經榮獲總統教育獎的孫翊倫，罹患先天成骨發育不全，長期承受身體發育受限與脊椎彎曲的挑戰，卻始終以樂觀態度面對人生，秉持「一輪轉為四輪，活出精采生命」的信念，勇敢追夢。教育局為獎勵全國語文競賽表現優異，為高市爭光之競賽員及指導老師頒發獎勵金予成績榮獲特優競賽員每位3,600元、優等500元、甲等300元；成績特優競賽員之指導老師每位1,000元。此外，自114年起，本土語文讀者劇場由試辦改為正式競賽，教育局提供獎勵金予成績榮獲特優團體每組6,000元、成績特優團體之指導老師每位2,000元，優等團體每組2,000元，甲等團體每組1,000元，鼓勵大家一同投入語文教育，弘揚語言與文化。