去年球季效力於波士頓紅襪隊的明星三壘手布雷格曼（Alex Bregman），在今（11）日傳出已與芝加哥小熊隊達成協議，雙方將簽下一份為期5年、總額1.75億美元（約新台幣55.3億元）的巨約。這份合約不僅讓布雷格曼在第二次挑戰自由市場後如願獲得長期保障，高達3500萬美元的平均年薪也刷新了小熊隊隊史紀錄。根據《ESPN》名記帕桑（Jeff Passan）報導，這筆合約內容包含完全不可交易條款（No-trade clause），且合約中沒有任何逃脫選項（Opt-out）。這對布雷格曼而言無疑是一場巨大的勝利。回顧去年休賽季，布雷格曼以3年1.2 億美元加盟紅襪，合約中附帶每年皆可跳脫的權利。他在2025年賽季表現不俗，雖然因傷缺賽50場，但仍繳出.273 打擊率、18轟與62分打點的成績單，並第3度入選全明星賽。為了尋求更長期的保障，他決定放棄紅襪合約剩餘2年8000萬美元的高額年薪，投身自由市場，最終成功吸引小熊隊開出隊史最高薪碼，證明其經紀人波拉斯（Scott Boras）的策略再次成功。小熊隊在2025年賽季展現了強大競爭力，憑藉著鈴木誠也以及新秀「PCA」克羅-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的優異發揮，在例行賽拿下92勝，重返暌違5年的季後賽。儘管在分區系列戰敗給釀酒人隊，但小熊球團展現了強烈的爭冠野心，在今冬補進馬林魚強投卡布瑞拉（Edward Cabrera）後，再度砸重金簽下具備兩枚冠軍戒指與金手套實力的布雷格曼。布雷格曼的加盟將有效解決小熊三壘的進攻火力問題。2025年小熊三壘主要由新秀蕭爾（Matt Shaw）擔綱，雖然防守優異，但打擊率僅.226；隨著布雷格曼入主，蕭爾預計將轉任工具人，這讓小熊隊的內野深度與火力都大幅升級。相對而言，紅襪隊的處境顯得相當難堪。去年為了清出薪資空間並迎接布雷格曼，紅襪不惜將當家球星迪佛斯（Rafael Devers）交易至巨人隊，引起球迷不滿。如今布雷格曼僅效力1年便離隊轉戰芝加哥，紅襪在短短半年內失去了2位聯盟頂尖三壘手，目前三壘防區已出現巨大空缺，這也讓總管布瑞斯洛（Craig Breslow）面臨巨大的輿論壓力。