BWF超級1000系列馬來西亞公開賽(Malaysia Open)今(11)日進行最終決賽，女單戰場上演了一場令人窒息的逆轉秀。世界球后安洗瑩(An Se-young)在第二局一度陷入9：17的絕對劣勢下，展現驚人的心理素質上演驚天大逆轉，最終以21：15、24：22直落二擊敗中國好手王祉怡，安洗瑩寫下對戰9連勝，更成為繼台灣一姐戴資穎之後，史上第二位在大馬賽完成「三連霸」壯舉的女單球員。這場決賽對王祉怡來說充滿了悲情色彩。她在2025年賽季(含年終賽)雖然實力穩定，共拿下8座亞軍，但其中高達7次是在決賽敗給安洗瑩。今日她原有力求突破，首局雖以6：1強勢開局，卻因失誤過多遭安洗瑩以21：15逆轉先馳得點。比賽進入關鍵第二局，王祉怡重整旗鼓，一度在技術暫停後將比分拉開至17比9的巨大領先，眼看就要扳平戰局。然而，安洗瑩在此時展現了球后價值，她耐心與對手多拍周旋，在局末拉出一波瘋狂攻勢追成19平。雙方一路僵持至20比20平手(Deuce)，王祉怡雖曾手握局點，但在多拍來回中回擊掛網錯失良機。最終安洗瑩把握住賽末點機會，以一記犀利的對角殺球終結比賽，以24比22收下勝利，也讓王祉怡吞下對戰9連敗的苦果。回顧賽史，上一位能在馬來西亞公開賽達成女單三連霸的選手，正是2017年至2019年的戴資穎。安洗瑩在上個賽季狂掃11座冠軍追平歷史紀錄後，今年依舊銳不可擋，成為小戴之後的第一人。