民眾黨今（11）日突宣布主席黃國昌將率團赴美國華盛頓，將與美方政府對談包括國防與對等關稅議題，對此黃國昌受訪表示，雙方聯繫接洽已有一段時間，基於尊重美方因此今天才宣布，更強調當執政黨在擺爛的時候，民眾黨有責任要撐起這個國家繼續往前走，在這個脈絡下，認為有必要與美國政府對這兩個議題不僅交換意見，也能夠第一手獲得正確、可信賴的資訊，預計週三返台會召開記者會說明。黃國昌表示，與美方聯繫接洽其實有段時間了，基於對美方的尊重，所以到今天才跟大家進行報告，那更具體的內容，等一下到機場的時候會再跟媒體說明，不管是國防軍購或高關稅，都是台灣人民非常關切的事情，對台灣人民生活或產業，乃至於很多在第一線冒險犯難的軍人們，都產生了相當大的衝擊。黃國昌說，作為在野黨，事實上非常努力的在台灣想要能夠得到足夠的資訊，不過非常遺憾的是，民進黨一直在台灣內部製造敵人、製造撕裂，甚至把在野黨全部打成中共同路人，連民眾黨去擁護蒲亭、去擁抱習近平這種不實的言論，賴清德都講得出來，到目前為止，沒有任何的澄清，沒有任何的道歉。黃國昌強調，作為一個負責任的在野黨，曾經說過當執政者擺爛的時候，有責任要撐起這個國家，有責任要讓這個國家繼續向前走，也正是在這樣子的脈絡下，認為有必要跟美國政府針對國人所關心的這兩個議題，能夠有機會面對面，不僅僅是交換意見，還包括傳遞人民的想法，同時也能夠第一手獲得正確、可信賴的資訊。黃國昌也說，很多細節其實並不是不願意跟媒體報告，因為到昨天下午，又與美方等單位進行多方確認，很多細節還是要尊重對方，沒有辦法說太多，預計週三返台後會另外召開記者會對外說明。