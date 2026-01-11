我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電9日公布去年12月合併營收為新台幣3350.03億，月減2.5%、年增20.4%，創同期新高；累計去年全年營收為3.8兆元，年增31.6%，不僅首次破3兆，也創歷年新高，超越去年第四季財測。對於台積電財報繳出好成績，《彭博》指出，儘管市場對人工智能（AI）泡沫的擔憂仍然存在，但台積電營收超預期，強化了對2026年全球AI支出持續的預期。報導指出，受惠數據中心晶片需求推動，輝達高階主管齊發積極信號，看好公司營收比預測更加樂觀，消除市場對基礎設施建設速度正超過AI應用的擔憂。台積電將於15日舉行法人說明會公佈去年全年完整季度財報，並披露2026年資本支出預測。法人對其第四季獲利寄予厚望，並聚焦在台積電今年的資本支出。台積電先前指出，隨著先進製程需求將持續帶動營收結構優化，預期第四季度仍可維持高毛利水準，延續全年營運成長動能。