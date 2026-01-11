我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天阿信（如圖）在《F✦Forever恆星之城》演唱會成都站，脫下外套，雖然沒有全脫，衣服底下隱約可見的胸線，讓粉絲很激動。（圖／翻攝自AAA銀河系小行星批發商＠微博）

由五月天阿信擔任製作人的《F✦Forever恆星之城》演唱會成都站昨晚掀起高潮，現場上演回憶殺，阿信更罕見大送粉絲福利！向來包緊緊的他，竟在台上敞開外套，雖然沒有全脫，但衣服底下隱約可見胸線，讓全場粉絲激動尖叫，直呼：「這畫面太養眼！」當晚他和F✦Forever成員吳建豪、言承旭、周渝民合體演唱經典神曲〈第一時間〉時，全場歌迷大合唱，四人在台上先是互相擁抱，後來又想互相脫衣服，場面既溫馨又荒謬好笑。演唱會場上，周渝民突然向阿信求救，指著台下說：「這群人，突然要我脫掉！」沒想到阿信非但沒幫忙，還一臉正經地「補刀」，「要求雖然有點過分，但絕對不是莫名其妙，我覺得可以脫。」聽到這番話，仔仔崩潰大喊：「脫什麼啦，我都不懂啦！」嘴上說不要，身體卻很誠實，說完還故意跑到要求脫衣的歌迷面前作勢要脫，逗得全場大笑。隨後台上演出風格突然大改變，四人開始互相檢查身體。仔仔伸手檢查言承旭的胸肌，阿信則在另一邊檢查吳建豪的，畫面超級荒謬。這時仔仔轉頭虧阿信：「你今天包緊緊的。」沒想到下一秒阿信二話不說，帥氣地敞開外套，引發台下震耳欲聾的尖叫聲。玩開了的阿信隨後提議：「數到3一起脫！」天真的吳建豪信以為真，沒想到數到3時，仔仔跟言承旭竟聯手「扒光」吳建豪的外套。吳建豪也大方秀出健壯好身材，仔仔見狀還忍不住伸手代替歌迷「摸一把」，讓成都站的夜晚在尖叫與歡笑聲不斷。