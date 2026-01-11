我是廣告 請繼續往下閱讀

萊爾校長舒壓球改朝換代大滯銷？黨內人士：社群行銷差

國民黨：按既有規劃作為支持者捐款運用

「朱家軍」成立的臉書粉專「風向123事」，同時也是「萊爾校長」製作團隊今（11）日宣布，將協助販售「萊爾校長」舒壓球，原因是因為尚有3000顆滯銷，不過該舒壓球當時在國民黨前主席朱立倫時代，明明是銷售一空的搶手貨。有黨內人士痛批，日前新的新媒體團隊才因為不敢打攻擊文宣被批評，現在又因為社群行銷差鬧上新聞版面，使得黨內各陣營看不下去出手相助。去年國民黨偽造罷免綠委連署書，導致黨工官司纏身，高昂訴訟費讓國民黨被壓得喘不過氣，當時朱立倫時代的新媒體部出招，開賣「萊爾校長」舒壓球，立刻引發搶購熱潮，一開賣就被搶空，就連全代會現場也有不少支持者搶購，甚至賣不夠還追加叫貨。據了解，「萊爾校長」舒壓球朱立倫在位時，販賣首波3000顆，一瞬間就賣完，後來供不應求再進5000顆，最後階段也賣了2000顆，目前初估剩3000顆。怎料，就在國民黨主席換成鄭麗文後，有媒體披露，先前為了籌措訴訟經費而義賣的「萊爾校長舒壓球」，至今呈現滯銷狀態。且據了解，去年國民黨採購「萊爾校長舒壓球」花費不少錢，單顆成本將近300元，採購量約5000顆，如今還有3000多顆被放在黨部倉庫，銷不出去。今天由「朱家軍」背景成立的臉書粉專「風向123事」也宣布，將加入行銷萊爾球行動，更創設名為「萊爾球捐款單—捏爆萊爾大行動」的Google表單，協助銷售萊爾球。楊智伃說，「風向123事」團隊就是萊爾校長的製作團隊，而且這個團隊看到黨有難，決定跳出來一起承擔，一起幫忙賣萊爾校長的捏捏球，當時首波銷售一空，「機會是靠自己行動創造出來的，所以現在我們更要來一起幫忙承擔」。另有黨內人士透露，現任副主委林益諄私下批評萊爾校長IP早已傳開，此刻萊爾球銷售事件，再次讓各界懷疑目前社群行銷能力，也使得黨內各陣營看不下去出手相助。也有黨內人士也批，萊爾校長舒壓球從銷售一空到滯銷，明顯是就是現任團隊能力差。有關報導稱「萊爾校長」舒壓球滯銷一事，國民黨發言人江怡臻表示，報導所稱大量滯銷物品堆放倉庫，與實際情況不合，目前都依照既有規劃，作為支持者捐款運用，陸續結算寄出，並分配到地方黨部。另有關林益諄私下批評萊爾校長IP傳言，林益諄則回應《NOWNEWS今日新聞》，私下批評或黨內傳聞，並非事實，本人未曾發表相關言論，也不清楚消息來源。黨內對於行銷與宣傳工作一向秉持團隊合作、持續精進的態度，相關討論皆在內部正常運作中，無所謂外界所形容的分歧或對立。至於有報導稱「萊爾校長」舒壓球滯銷一事，林益諄則說，有關黨務採購與相關行銷規劃，皆依既有程序辦理。