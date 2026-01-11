我是廣告 請繼續往下閱讀

2026選舉將至，未料民眾黨不少有意參選議員的黨員相繼跳船，新竹樹下里長蔡志堅更預言「絕對會有下一波退黨」，指控黨內初選機制不透明，宣布將以無黨籍身份參選議員。對此主席黃國昌開嗆，黨內選舉機制非常公開也公平，另有消極資格像是有沒有前科，如果有這種人還讓他登記初選，那不是鬧大笑話嗎？難道全民調還不公平，難道要黨承諾保送他、徵召他？柯文哲是好人，過去對這種事不會多說什麼，但自己現在是民眾黨主席，絕對不容許用這種子虛烏有、不實的事情，配合特定媒體在攻擊民眾黨，「我絕對不接受」。對於蔡志堅認為黨內初選程序不透明，黃國昌反嗆，是哪一家報導這樣寫？當初自己與蔡志堅在新竹面對面開會，對方就說想要選，但不想參加黨內初選，要無黨籍參選，「那我也只能尊重，我也只能尊重」。黃國昌強調，黨內選舉機制非常公開公平，所謂評鑑機制要做什麼？提名有消極資格要求，像是過去有沒有犯罪？有沒有酒駕？如果都沒有這種狀況，地方評鑑根本不會有問題，總不可能有酒駕、家暴或槍砲前科還讓他登記參加初選，那不是鬧大笑話嗎？黃國昌說明，初選當然必須要進行初步過濾，過濾沒有這些消極問題，就進入了下一個階段，那進入了下一個階段怎麼比？沒有幹部評分，沒有黨員投票，百分之百全民調，「請問還有比這個更公平的方式嗎？」請問還有比這個更公平的方式嗎？黃國昌說，有些人不想參加初選競爭，想要用無黨籍去選舉，站在自己的角度從不口出惡言，尊重他們，但是也要請他們適可而止，不要為了自己的利益，莫名其妙地來傷害台灣民眾黨。黃國昌稱，柯文哲是好人，過去對於這種事情通常不多說什麼，自己現在是民眾黨主席，絕對不容許這種子虛烏有的事情，配合特定媒體在攻擊民眾黨，「我絕對不接受」。最後黃國昌重申，全民調還不公平嗎？難道是要按照對他們的想法，要黨承諾保送他、徵召他，這樣才公平？