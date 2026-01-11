鄉親記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，1月12日（週一）桃園市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等6縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、遷移工程，最長停水時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台1月12日停水影響範圍與時間，助民眾快速掌握自家供水情況。
📍 桃園市停水範圍
🕦 停水時間： 1月12日（一）上午10時至17時（共7小時）
停水原因： 配合道路拓寬管線工程路口制水閥及沿線用戶改接
影響區域
大園區： 南港里塔腳一路。
觀音區： 保障里、塔腳里（塔腳一路、塔腳路、大功路）。
📍 雲林縣停水範圍
🕦 停水時間： 1月12日（一）上午08時至12時（共4小時）
停水原因： 嘉東抽水機汰換
影響區域
古坑鄉： 嘉新路、宮前路、廣濟路、文化路、永和路、環外路、重光南路、重光東路、長安路。
斗六市： 劉厝路、嘉安一街至八街、嘉新路（含嘉新一、二、三、六路）、嘉東中路、嘉東北路、嘉東南路、崙中路、崙北路、崙南路（含崙南二、三路）、成功路、文化路、糖廠路、重光路（含重光南、東路）、鎮南路。
🕦 停水時間： 1月12日（一）上午08時至18時（共10小時）
停水原因： 辦理西螺中正路、福興路等路段汰換管線工程
影響區域
西螺鎮： 中正路、平和路、建興路、福興路、西興南路、光復西路、公正路、文昌路、福安街。
📍 台南市停水範圍
🕦 停水時間： 1月12日（一）上午08時至17時（共9小時）
停水原因： 楠西區茄拔路汰換管線工程施工
影響區域
楠西區： 東勢里、楠西里。
📍 高雄市停水範圍
🕦 停水時間： 1月12日（一）晚間22時 至 1月13日（二）凌晨04時（共6小時，夜間施工）
停水原因： 封閉測試作業，採夜間離峰時段測試
影響區域
岡山區： 三和里、大莊里、華崗里。
燕巢區： 尖山里、東燕里、金山里。
田寮區： 七星里、三和里、南安里、古亭里、大同里、崇德里、新興里、田寮里、西德里。
📍 屏東縣停水範圍
🕦 停水時間： 1月12日（一）上午08時30分至17時30分（共9小時）
停水原因： 辦理管線汰換工程
影響區域
高樹鄉： 民權巷、世一路。
📍 台東縣停水範圍
🕦 停水時間： 1月12日（一）上午09時至16時（共7小時）
停水原因： 自來水管線改接作業，間歇性停水施工
影響區域
台東市： 上海街、傳廣路、四維路三段、四維路二段、寧波街、杭州街、浙江路、開封街。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
