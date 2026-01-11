我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佩甄（如圖）是第一位前來弔唁曹西平的藝人朋友，想起兩人過往一起錄影的畫面，佩甄忍不住紅了眼眶。（圖／記者嚴俊強攝影）

資深男星曹西平去年12月29日過世，享壽66歲，昨（10）日起靈堂開放弔唁，記者等候一下午，卻沒有半個藝人到場致哀。今日第二天，佩甄、許效舜陸續前來致意。佩甄待了約40分鐘，提到曹大哥忍不住紅了眼眶說：「他永遠這麼瀟灑，很想念他，希望一切都好。」佩甄今下午約2:15左右抵達曹西平的靈堂，是第一位前來弔唁的藝人朋友，想起兩人過往一起錄影的畫面，佩甄忍不住紅了眼眶說：「他很貼心，不打擾別人， 永遠這麼瀟灑，很想念他，希望一切都好。」被問到上次見到對方是什麼時候？佩甄坦言蠻久的，大概是疫情的時候，「他直播時有跟他聊天，現在比較少上通告，沒有很多近距離互動」。佩甄透露曹西平從以前就一直像是哥哥一樣照顧她：「他對我很好，很愛虧我，我們很有得聊，是個很照顧我的哥哥，所以一定要來送他一程。」昨日，靈堂開放第一天未有藝人到場弔唁，不過佩甄表示，得知噩耗後就希望來致意，表達對曹大哥的思念，也希望對方能一路好走。