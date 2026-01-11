我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《無形》宣告開鏡，除了葉芷妤（右二）、鳳小岳（右三）外，金馬獎得主呂雪鳳（右四）也參與演出。（圖／發起日影視提供）

▲《無形》舉行開鏡典禮，主要演員和導演一起祈求順利。（圖／發起日影視提供）

以Netflix影集《瘋狂獨角獸》爆紅的泰國華裔女星葉芷妤，加入《女鬼橋》導演奚岳隆的新作《無形》演出陣容，和金鐘視帝鳳小岳、金馬得主呂雪鳳等飆戲，對於這部驚悚恐怖片，她認為角色有很多情緒都藏在心裡，需要用細微的表情和動作去表現，是最有挑戰性的地方。台泰混血、出生在曼谷的葉芷妤，去年因《瘋狂獨角獸》知名度爆高，又因為能說流利的中文，引起不少台灣影視業者的興趣，而她選擇了《無形》，片子將道教神秘學與隱形人傳說結合，描述社工在一次家訪後，意外牽動連環悲劇，揭開被掩埋多年的禁忌秘密。隨著詭異事件接踵而來，她察覺到一個「看不見的存在」悄然靠近，扮演這角色的葉芷妤有很多的發揮空間。導演奚岳隆認為鳳小岳在理性中有股壓抑的陰影感，符合角色神祕又深邃的氣質；葉芷妤則擁有很強的生命力和真實情感，不是典型被保護的樣子，坦言：「兩個放一起有很微妙的張力，不是安全的組合，但正因為不安全，才很迷人。」鳳小岳片中神祕的物理學者，特別在籌拍前期參與劇本創作，興奮說道：「我第一次挑戰驚悚類型電影，看劇本就被深深吸引，角色背負著深層痛苦與強烈執著，非常渴望探索他的內心，迫不及待想開拍。」他也透露與葉芷妤在排戲時就彼此毫無保留地交換想法，十分期待拍攝時的火花和化學反應。除了鳳小岳與葉芷妤，片中其他主要演員還有呂雪鳳、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫等人，葉芷妤曾經看過鳳小岳的作品，稱讚他的表演很自然，兩人第一次排戲的時候她有點緊張，多虧他幫忙才讓她快速進入狀況。情節從故事從古老的道術出發，透過隱身術帶出現代的恐懼，把「隱形」當成詛咒，越想看清真相，可能就會失去得越多，全片預計農曆年前殺青。