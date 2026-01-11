我是廣告 請繼續往下閱讀

▲血肉果汁機突發聲明宣布陳彥文退團消息。（圖／Flesh Juicer 血肉果汁機FB）

金曲獎最佳樂團血肉果汁機成員陳彥文，曾與陳芳語交往，兩人當初愛的高調，但去年傳出分手。而血肉果汁機日前才剛於高雄流行音樂中心完成演唱會，不料今（11）日突發聲明宣布陳彥文退團的消息，強調他「一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯」，讓粉絲都超傻眼，狂刷一排問號，好奇到底發生什麼事。血肉果汁機今日在官方FB突用中英雙語發聲明，宣布陳彥文退團的消息，「血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯」，並感謝陳彥文為團隊的貢獻、也祝福他的未來，「感謝彥文2020年07月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，我們且真心祝福彥文往後的一切都好」。消息一出也讓一眾粉絲都超錯愕，狂刷一排問號好奇原因，「欸發生什麼事」、「怎麼了」。但也有人認為可能是陳彥文最近會爆出新聞，所以團隊先行切割，「這個聲明就是最近有新聞了」、「先切割就贏了」。陳彥文於2020年7月正式加入血肉果汁機擔任鼓手，他以充滿爆發力且精準的鼓點，為樂團注入了全新的音樂能量。他還參與了神級專輯《GOLDEN 太子 Bro》的製作與巡演，並隨團一同奪下第33屆金曲獎的「最佳樂團獎」，是將台式重金屬推向主流市場的重要功臣之一。除了音樂成就外，陳彥文最受矚目的便是曾與陳芳語的一段戀情，兩人交往期間愛得高調，不僅常在社群平台互刷愛心、同遊放閃，陳彥文甚至多次出現在女方的家庭聚會中。然而，這段3年的感情在2025年6月劃下句點，陳芳語在同年12月曬出與一名身形高大男子的相擁照，似乎已開始新戀情。