▲郭昱晴之前對鍾明軒在米蘭機場沒法退稅的狀況發表意見，指他「沒事中國人，有事台灣人？！」（圖／翻攝自鍾明軒YouTube）

YTR網紅鍾明軒（國際美人）日前赴義大利米蘭旅遊，因退稅單「國家代碼」遭誤植為中國而無法退稅，氣憤拍片分享卻引來民進黨立委郭昱晴留言酸「沒事中國人，有事就台灣人」。此舉惹怒鍾明軒，他在最新影片中火力全開，點名郭昱晴「賺紅錢還喊抗中保台」，質疑其丈夫與家族在中國經商。對此，郭昱晴昨（10）日發文回應，表示願為留言致歉，但嚴正駁斥「紅色產業鏈」指控，澄清丈夫僅是領台灣薪水的專業經理人。事件起因於鍾明軒在米蘭機場退稅時，發現店員將台灣的國家代碼「158」誤填為中國的「156」，導致退稅失敗。他拍片提醒國人注意，卻遭郭昱晴在相關貼文下留言譏諷。鍾明軒在9日發布的影片中，情緒激動地反擊：「這位郭大立委，你要確定你的發言呢？自己的老公在中國大陸賺紅錢，家族在中國大陸賺紅錢，賺了成為了既得利益者，再回來台灣喊抗中保台？」他痛批郭昱晴身為公眾人物，卻利用公權力在網路上帶風向、公審民眾，讓他感到不可思議。面對指控，郭昱晴隨即在社群平台發文。她先是曬出兩人過去的合照，坦言曾經很喜歡鍾明軒，並對於那句「沒事中國人，有事就台灣人」造成對方不舒服表達歉意：「讓美人不高興，願意向對方致歉。」但對於「賺紅錢」的嚴厲指控，郭昱晴則展現強硬態度。她重申早在去年就公開說明過，丈夫五、六年前任職的是一家「100% 台資」的台灣企業，是以專業經理人身分領取台灣總公司的薪水，僅是因工作需求前往中國短期出差。對於鍾明軒將指控擴大到「家族」，她無奈反問：「這個連我本人都不知道是否存在的家族成員，到底是誰啦？」除了政治口水戰，鍾明軒在影片後半段也身體力行表達對「體驗」的堅持。他表示政府越是反對、越是將中國列為橙色警戒，他身為「地球人」就越有興趣去探索真相。影片中他已飛抵中國內蒙古的根河市，挑戰在零下40度至58度的極寒環境中生活，並在當地跨年，強勢回應外界對他赴中旅遊的質疑，強調：「適用於全人類唯一的真理，就是死亡。」呼籲大家享受當下，不要被他人的標籤所限制。