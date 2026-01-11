衛生紙是家家戶戶必備的日常生活用品，消耗量大也讓市面上有許多大包裝產品，將多包衛生紙合成一大袋販售。近期就有新北人準備把衛生紙大包裝袋當垃圾丟棄時，卻被家人制止：「這是專用垃圾袋！」讓他差點就錯過一袋兩用、省錢又環保的機會！
新北人限定！衛生紙大包裝袋變專用垃圾袋
一名女網友近日在Threads上分享，某天拆完一整串衛生紙後，正準備把外包裝丟掉時，被老公及時阻止，提醒她：「這個不能丟，因為它本身就是垃圾袋。」她認真一看才發現，該包裝上竟然印有「新北市指定垃圾袋」字樣，容量還多達10公升，再度利用又能裝下不少垃圾。
事實上，目前台灣全面實施專用垃圾袋「垃圾費隨袋徵收」的縣市，僅有台北市與新北市。新北市的專用垃圾袋販售規格從3公升到33公升都有，20個為一包，價格依容量有所不同。
若以這款衛生紙大包裝袋的10公升容量計算，相當於兩個5公升專用垃圾袋，等於讓民眾省下3.6元的開銷（新北市垃圾袋費率每公升0.36元），可說是不無小補。不少新北人看到貼文後也驚呼：「喜歡這個設計」、「才剛丟了兩個的我表示...」、「這才是環保真正的精神啊，一袋多用」、「跟便利超商袋一樣，這種做法才符合真正環保精神」。
除了這款衛生紙包裝袋之外，新北市各大連鎖超商加購的購物袋，也都是「環保兩用袋」，小型一個1元、中型一個2元、大型一個5元。袋身圖樣也在去年7月經過改版，辨識度更高，不會再被社區清潔人員誤認為一般塑膠袋。
一般衛生紙包裝袋該怎麼丟？環保局曝正確分類
但如果是購買其他品牌、沒有印上專用垃圾袋認證的衛生紙大包裝，或是住在其他縣市的民眾該怎麼處理呢？新北市環保局近期也在官方臉書提醒正確分類方式：
外層大袋（衛生紙購物包裝袋）： 屬於「乾淨塑膠袋類」。只要確認袋子乾淨、鋪平後，就可以交給回收人員。
內層小袋（單包衛生紙產品袋）： 包覆紙捲的透明包裝，則屬於「一般垃圾」，無須回收。
資料來源：新北市政府環境保護局
