▲李男拒檢沿路騎車跑給警察追，慘吞14張罰單一共可開罰4萬3800元。（圖／翻攝畫面）

一名有多項毒品前科且遭到通緝的59歲李姓男子，8日下午騎機車行經新北市三峽區時，因眼神閃爍、形跡可疑遭到執勤員警盯上並上前盤查。李男剛開始假意配合，而後趁著員警不注意時騎車逃逸。警方見狀後立即展開攔截圍捕行動，最終於信義街將李男攔下，全案移送新北地檢署偵辦。另李男逃逸過程中違規部分，其違規行為高達14項，最高一共可開罰4萬3800元。據了解，三峽分局員警於8日16時36分於中正路一段執勤時，發現一名騎機車的59歲李姓男子形跡可疑且眼神閃爍，上前欲將其攔停盤查時，李男竟催下油門加速逃逸。員警立即通報線上巡邏警力，展開攔截圍捕行動，最終於信義街將李男攔下。經查證身分後，發現李男為不能安全駕駛通緝犯遭到士林地檢署發布通緝，同為桃園地檢發布之竊盜通緝犯，隨即依法宣讀三項權利並帶返所偵辦。而在搜索過程當中，於李男身上查獲疑似第一級毒品海洛因粉末一包及針筒六支，經初步快篩結果顯示，粉末及針筒均呈第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命陽性反應。另李男拒檢逃逸違規行為高達14項，包括闖紅燈、未打方向燈、行駛人行道等，依法告發交通違規共14張，最高罰鍰4萬3800元。全案將李嫌依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送新北地檢署偵辦，通緝部分依法解送歸案。