電視要選哪一台最耐用呢？根據北美科技產品評測網站「RTINGS」公布的一項測試，他們將102台不同品牌、型號的電視，打開約1萬小時，發現OLED電視比起LCD電視更耐用，眾人最關心的品牌方面，則是由韓國品牌LG、中國品牌TCL拿下冠軍，也有網友認證，家裡的LG電視看了10年還沒壞！TCL電視的愛好者也稱讚，TCL畫質表現不錯，價格又便宜，CP值超高。
實測開機約1小時 OLED比LCD更耐用
「RTINGS」找來102台電視進行實測，品牌包括三星、LG、Sony、海信、TCL、Toshiba等，在累積使用這些電視1萬個小時後，一共有20台電視完全故障，另外有24台電視出現不同程度的毀損，其中最容易壞掉的部分是背光異常。從整體表現來看，OLED電視比起LCD電視更耐用，LCD中又以IPS的表現最差，24台機型就有15台故障，「RTINGS」指出，在一般使用情況下，OLED電視出現螢幕燒掉的機會不高。
品牌的耐用度方面，則是LG和TCL電視最耐操，測試LG的24台OLED電視，只有1台完全損壞，10台TCL電視也只有1台在測試快結束時故障。「RTINGS」透露，如果電視採用側入式LED背光的LCD電視，故障率偏高，主要原因是LED多是串聯設計，只要其中一顆壞掉，整排、甚至整組背光都會失效。
過來人認證可用10年 4招延長電視壽命
有不少使用LG電視的過來人表示，「我家是LG電視，用了有10年了吧！」「使用過非LED式的LG電視，47吋原裝進口使用8年多，主板燒掉」、「之前有買一台32吋LG用了快10年 , 壞遙控器跟按鈕」。也有TCL愛用者表示，「TCL面板技術成熟，跟三星價差卻很大，除非兩台並排比較，不然TCL高階的型號表現也是不俗」、「TCL價格香、保固長、CP值挺高」、「個人用起來沒什麼問題，用了3年，當它很便宜，沒辦法要求太高」。
LG官網則表示，正常使用情況下，液晶電視平均壽命約為5萬小時，如果每天看7小時電視，也可使用將近20年，不過錯誤的擺放方式，可能會縮短電視壽命，LG也提供正確使用電視的4方法。
擺放位置：對電器產品來說太熱或過度潮濕的位置，都會加快零件損壞，因此擺放位置除了美觀以外，也要考量溫度和濕度，另外放置除濕機也是不錯的選擇。
避免電視過熱：長時間使用液晶電視難免會有過熱的情況發生，要注意讓電視適時關閉。
避免高頻率開關電源：電源每一次的開關都會造成耗損，因此頻繁的開關電源會縮減液晶電視的壽命。
適當的清潔：電視上灰塵的堆積以及螢幕上的油污，除了影響觀看感受以外，也有可能造成電視的損害，適當的清潔可別忽略了。
LG也透露電視正確的清潔方式，先準備除塵紙、螢幕專用抹布2條、液晶螢幕專用清潔劑，接著先用除塵紙輕輕擦拭液晶電視，清除大部分的灰塵，避免灰塵太多刮傷螢幕，把液晶螢幕專用清潔劑噴在螢幕專用抹布上，由左至右擦掉剩餘的灰塵，避免來回擦拭，導致灰塵和髒污刮傷螢幕；用乾燥的螢幕專用抹布擦掉清潔劑，保持螢幕乾燥。
資料來源：RTINGS、LG官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
「RTINGS」找來102台電視進行實測，品牌包括三星、LG、Sony、海信、TCL、Toshiba等，在累積使用這些電視1萬個小時後，一共有20台電視完全故障，另外有24台電視出現不同程度的毀損，其中最容易壞掉的部分是背光異常。從整體表現來看，OLED電視比起LCD電視更耐用，LCD中又以IPS的表現最差，24台機型就有15台故障，「RTINGS」指出，在一般使用情況下，OLED電視出現螢幕燒掉的機會不高。
品牌的耐用度方面，則是LG和TCL電視最耐操，測試LG的24台OLED電視，只有1台完全損壞，10台TCL電視也只有1台在測試快結束時故障。「RTINGS」透露，如果電視採用側入式LED背光的LCD電視，故障率偏高，主要原因是LED多是串聯設計，只要其中一顆壞掉，整排、甚至整組背光都會失效。
有不少使用LG電視的過來人表示，「我家是LG電視，用了有10年了吧！」「使用過非LED式的LG電視，47吋原裝進口使用8年多，主板燒掉」、「之前有買一台32吋LG用了快10年 , 壞遙控器跟按鈕」。也有TCL愛用者表示，「TCL面板技術成熟，跟三星價差卻很大，除非兩台並排比較，不然TCL高階的型號表現也是不俗」、「TCL價格香、保固長、CP值挺高」、「個人用起來沒什麼問題，用了3年，當它很便宜，沒辦法要求太高」。
LG官網則表示，正常使用情況下，液晶電視平均壽命約為5萬小時，如果每天看7小時電視，也可使用將近20年，不過錯誤的擺放方式，可能會縮短電視壽命，LG也提供正確使用電視的4方法。
擺放位置：對電器產品來說太熱或過度潮濕的位置，都會加快零件損壞，因此擺放位置除了美觀以外，也要考量溫度和濕度，另外放置除濕機也是不錯的選擇。
避免電視過熱：長時間使用液晶電視難免會有過熱的情況發生，要注意讓電視適時關閉。
避免高頻率開關電源：電源每一次的開關都會造成耗損，因此頻繁的開關電源會縮減液晶電視的壽命。
適當的清潔：電視上灰塵的堆積以及螢幕上的油污，除了影響觀看感受以外，也有可能造成電視的損害，適當的清潔可別忽略了。