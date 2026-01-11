冬季冷空氣一波波南下，低溫也讓心血管疾病進入好發期，重症科醫師黃軒表示，年輕人猝死雖罕見卻非不可能，每10萬名40歲以下族群每年約2至3例，常見原因包括遺傳型心臟病、心律不整、年輕化心肌梗塞及非心臟致命症。黃軒提醒，熬夜、抽菸、高壓與忽略警訊恐增風險，年輕不是免疫。
黃軒指出，年輕人猝死雖然比較罕見，卻絕非「不可能」，國際心臟病學期刊與病理解剖研究表明，每10萬名不到40歲的人中，每年約有2至3人會發生這種突然死亡事件。
黃軒說明，年輕人猝死，最常見的 4 個真兇包含「遺傳型心臟病」、「心律突然亂掉」、「年輕化的心肌梗塞」、「其它非心臟致命症狀」，主要原因包括「反覆熬夜，吃宵夜、吃垃圾食物、吃高甜高鈉、高加工食品」等習慣，年紀輕輕喝酒、抽菸、體重過重也導致猝死機率大增。
📌遺傳型心臟病：包括肥厚型心肌病、布魯蓋達症候群、長QT症候群，這些年輕人的特點是外表健康，但卻在運動、熬夜、情緒波動時突然出事，常是「第一次發作，也是最後一次。」
📌心律突然亂掉：不是血管塞住，而是心臟電路傳導出問題，心臟一亂跳，腦就立刻缺氧，常發生在半夜、清晨、劇烈運動後、情緒高度緊繃時。
📌年輕化的心肌梗塞：就算只有30多歲，「抽菸、熬夜、高壓、肥胖」冠狀動脈一樣也會硬化，年輕人的心肌梗塞，更容易直接猝死、因為年輕人更容易硬撐和忽略提早就醫。
📌非心臟致命症狀：包括肺栓塞、腦出血、毒品／藥物反應、嚴重過敏反應
黃軒也提醒，年輕人並非毫無警訊，只是經常選擇忽略，包括運動時胸悶或胸痛、突然心悸、心跳不規則、不明原因暈眩、異常疲倦，甚至半夜心跳快到驚醒。他強調，猝死前身體其實「有在說話」，只是聲音很小，而年輕人往往用「我還年輕」來說服自己。
針對心肌梗塞的預防，黃軒則提出四個能救命的關鍵行動。
1、不只是做健檢，而是要做「對的檢查」，包括心電圖、心臟超音波，有家族史者則需進一步評估。
2、若家族中曾出現年輕猝死、不明原因昏倒或早發性心臟病，就不屬於低風險族群。
3、熬夜不是累，而是在賭命，研究已證實睡眠不足會讓心律更不穩，增加猝死風險。
4、不要再用「年輕」當作保護色，醫學上年輕只是延後發病，並非免疫。
資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean
