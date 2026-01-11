針對心肌梗塞的預防，黃軒則提出四個能救命的關鍵行動。1、不只是做健檢，而是要做「對的檢查」，包括心電圖、心臟超音波，有家族史者則需進一步評估。2、若家族中曾出現年輕猝死、不明原因昏倒或早發性心臟病，就不屬於低風險族群。3、熬夜不是累，而是在賭命，研究已證實睡眠不足會讓心律更不穩，增加猝死風險。4、不要再用「年輕」當作保護色，醫學上年輕只是延後發病，並非免疫。