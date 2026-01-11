iPhone在全球用戶眾多，但近期爆出將系統升級成iOS 26後，字輸入文字時常出現卡頓和打錯字等災情，過去也有3C達人實測發現是蘋果鍵盤輸入誤判導致，直到現在問題依舊沒有改善。不過就有用戶測試，只要將iPhone辭典中的「繁體中文」重新下載，以及關閉多餘不使用的辭典，打字瞬間恢復以往滑順、輸入法瞬間復活。《NOWNEWS今日新聞》實測結果也相當有感，建議所有為iPhone打字問題所苦的用戶可以嘗試看看。
iPhone打字超卡爆災情！一票果粉按1鍵變順了
近日在Threads上有果粉抱怨，表示最近發現iPhone輸入法變得超卡又不流暢，為了問題原因上網找尋答案許久，不外乎得到重開機、重置鍵盤等答案，但幾乎沒有效果。但他卻意外找到解決方法，指出只要將iPhone辭典中的「繁體中文」重新下載，就可以瞬間解決打字不順問題，分享給家人們實測也感覺變順，「我也不敢保證這方法有效，因為我怕是心理因素，在這邊分享給各位」。
貼文曝光後，馬上釣出許多果粉認證打字卡卡，「原來不是我手壞掉，是大家都一樣一直被鍵盤搞」、「終於有人發現這問題，手機根本住一隻女鬼」；留言中也有人實測原PO提供的方法，沒想到改善十分有感，「重新下載好很多耶！太感謝了」、「選字有變聰明了」、「有找回以前的感覺，讚」。
iPhone鍵盤超常打錯字！3C達人抓到元凶是它
根據《PhoneArena》報導，不少果粉將iOS系統更新至iOS 26版本後，開始抱怨打字錯誤率越來越高，空格鍵有時還無法識別，尤其打字時感覺很卡頓或變慢，整體打字準確度下降。
在社群平台X上，3C達人Michi還進行實測，發現用戶在鍵盤上按下正確字母，系統仍會隨機輸入錯誤字母。至於為何iPhone鍵盤會變得如此卡？經Michi反覆驗證後，已排除自動更正或使用者操作失誤可能，猜測問題源頭應是iOS更新中的鍵盤輸入誤判。
iPhone打字超卡有救了！「重新下載辭典」實測改善有感
據了解，辭典是iPhone內建的學習型鍵盤數據庫，並提供自動修正和預測文字建議的功能，讓打字更快速、符合個人習慣。網友所提供的「重新下載辭典」方式，不少人認為重新下載可以讓系統重新辨識。至於如何使用呢？只要打開APP設定→進入「一般」選項→點擊「辭典」→找到「繁體中文（五南國語文或辭典）」選項，若已顯示「打勾」點擊一次即可消失，再點擊一次就會出現下載畫面。
除此之外，網友也提到若還是改善無改，可以將全部打勾的辭典都取消，僅勾選繁體中文（五南國語活用辭典）即可，輸入法應該就能復活了。至於是否有效果，多數果粉實測有感，但也有少部分人認為沒太大改變。
《NOWNEWS今日新聞》記者本身使用iPhone 12，前陣子系統還處於iOS 16，近日才將系統更新至最新版，沒想到更新後打字變得極為不順且經常打錯字，記者實測「重新下載辭典」方式後，打字瞬間變回以往滑順，打錯字的機率也下滑不少，認為相當有感，雖然蘋果官方並未證實兩者間關聯，但若是苦於iPhone鍵盤災情問題的人，不妨可以嘗試看看。
不只重新下載辭典！iPhone「2招」解決鍵盤卡頓錯字問題
iPhone鍵盤打字卡頓的問題，除了可以透過上述方法解決以外，也有許多3C專家推薦「重置鍵盤辭典」和「關閉滑動輸入」兩大方式。據了解，iPhone滑動輸入從iOS 18新增支援，讓內建注音輸入法支援滑動，系統還會自動幫忙拼音選字，但部分使用者不太熟悉，功能最初上線時還被爆出蘋果尚未針對其最佳化，才會導致打字不順等問題。
📍關閉滑動輸入步驟
打開「設定」→點選「一般」→點擊「鍵盤」→點選「滑動輸入」，開關處呈現灰色即是關閉。
倘若關閉滑動輸入問題還是依舊，可以進一步改用「重置鍵盤辭典」方式，其會刪除所有自訂的字詞和輸入碼，讓iPhone的鍵盤恢復到「出廠預設值」，基本上就可以排除內建鍵盤出現的異常狀況。
📍重置鍵盤辭典步驟：
打開「設定」→點選「一般」→下滑至最下方進入「移轉或重置iPhone」→點擊「重置」找到「重置鍵盤辭典」按鈕→輸入手機解鎖密碼即可完成。
資料來源：蘋果Apple官網、PhoneArena
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日在Threads上有果粉抱怨，表示最近發現iPhone輸入法變得超卡又不流暢，為了問題原因上網找尋答案許久，不外乎得到重開機、重置鍵盤等答案，但幾乎沒有效果。但他卻意外找到解決方法，指出只要將iPhone辭典中的「繁體中文」重新下載，就可以瞬間解決打字不順問題，分享給家人們實測也感覺變順，「我也不敢保證這方法有效，因為我怕是心理因素，在這邊分享給各位」。
iPhone鍵盤超常打錯字！3C達人抓到元凶是它
根據《PhoneArena》報導，不少果粉將iOS系統更新至iOS 26版本後，開始抱怨打字錯誤率越來越高，空格鍵有時還無法識別，尤其打字時感覺很卡頓或變慢，整體打字準確度下降。
在社群平台X上，3C達人Michi還進行實測，發現用戶在鍵盤上按下正確字母，系統仍會隨機輸入錯誤字母。至於為何iPhone鍵盤會變得如此卡？經Michi反覆驗證後，已排除自動更正或使用者操作失誤可能，猜測問題源頭應是iOS更新中的鍵盤輸入誤判。
據了解，辭典是iPhone內建的學習型鍵盤數據庫，並提供自動修正和預測文字建議的功能，讓打字更快速、符合個人習慣。網友所提供的「重新下載辭典」方式，不少人認為重新下載可以讓系統重新辨識。至於如何使用呢？只要打開APP設定→進入「一般」選項→點擊「辭典」→找到「繁體中文（五南國語文或辭典）」選項，若已顯示「打勾」點擊一次即可消失，再點擊一次就會出現下載畫面。
除此之外，網友也提到若還是改善無改，可以將全部打勾的辭典都取消，僅勾選繁體中文（五南國語活用辭典）即可，輸入法應該就能復活了。至於是否有效果，多數果粉實測有感，但也有少部分人認為沒太大改變。
《NOWNEWS今日新聞》記者本身使用iPhone 12，前陣子系統還處於iOS 16，近日才將系統更新至最新版，沒想到更新後打字變得極為不順且經常打錯字，記者實測「重新下載辭典」方式後，打字瞬間變回以往滑順，打錯字的機率也下滑不少，認為相當有感，雖然蘋果官方並未證實兩者間關聯，但若是苦於iPhone鍵盤災情問題的人，不妨可以嘗試看看。
iPhone鍵盤打字卡頓的問題，除了可以透過上述方法解決以外，也有許多3C專家推薦「重置鍵盤辭典」和「關閉滑動輸入」兩大方式。據了解，iPhone滑動輸入從iOS 18新增支援，讓內建注音輸入法支援滑動，系統還會自動幫忙拼音選字，但部分使用者不太熟悉，功能最初上線時還被爆出蘋果尚未針對其最佳化，才會導致打字不順等問題。
📍關閉滑動輸入步驟
打開「設定」→點選「一般」→點擊「鍵盤」→點選「滑動輸入」，開關處呈現灰色即是關閉。
📍重置鍵盤辭典步驟：
打開「設定」→點選「一般」→下滑至最下方進入「移轉或重置iPhone」→點擊「重置」找到「重置鍵盤辭典」按鈕→輸入手機解鎖密碼即可完成。