iPhone打字超卡爆災情！一票果粉按1鍵變順了

指出只要將iPhone辭典中的「繁體中文」重新下載，就可以瞬間解決打字不順問題，分享給家人們實測也感覺變順

▲有果粉抱怨iPhone輸入法變得超卡又不流暢，嘗試過重開機、重置鍵盤等答案，但幾乎都沒有效果。（圖／記者周淑萍攝）

iPhone鍵盤超常打錯字！3C達人抓到元凶是它

至於為何iPhone鍵盤會變得如此卡？經Michi反覆驗證後，已排除自動更正或使用者操作失誤可能，猜測問題源頭應是iOS更新中的鍵盤輸入誤判。

▲不少果粉將iOS系統更新至iOS 26版本後，開始抱怨打字錯誤率越來越高、空格鍵有時無法識別，尤其打字時感覺很卡頓或變慢，整體打字準確度下降。（圖／記者周淑萍攝）

iPhone打字超卡有救了！「重新下載辭典」實測改善有感

只要打開APP設定→進入「一般」選項→點擊「辭典」→找到「繁體中文（五南國語文或辭典）」選項，若已顯示「打勾」點擊一次即可消失，再點擊一次就會出現下載畫面。

提到若還是改善無改，可以將全部打勾的辭典都取消，僅勾選繁體中文（五南國語活用辭典）即可，輸入法應該就能復活了

▲如何重新下載辭典？只要打開APP設定→進入「一般」選項→點擊「辭典」→找到「繁體中文（五南國語文或辭典）」選項，若已顯示「打勾」點擊一次即可消失，再點擊一次就會出現下載畫面。（圖／記者陳雅雲攝）

不只重新下載辭典！iPhone「2招」解決鍵盤卡頓錯字問題

「重置鍵盤辭典」和「關閉滑動輸入」

關閉滑動輸入步驟

▲滑動輸入從iOS 18新增支援，系統自動幫忙拼音選字，但部分使用者不熟悉，若不想使用可以參考以上關閉步驟。（圖／記者陳雅雲攝）

倘若關閉滑動輸入問題還是依舊，可以進一步改用「重置鍵盤辭典」方式

重置鍵盤辭典步驟：